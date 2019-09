Uno de cada cuatro autónomos canarios subiría su base de cotización si mejoraran las prestaciones

"Entre los objetivos que tiene Fundación MAPFRE está la promoción de una mayor cultura financiera y aseguradora", señala Esther Martel, Directora General de Fundación MAPFRE Guanarteme, "cuanta más información tengan los ciudadanos, mejores decisiones podrán tomar sobre su futuro y, hablando de ahorro complementario y de pensiones, las decisiones tienen que tomarse 20 0 30 años antes del momento de la jubilación, para lo cual es imprescindible estar bieninformado. Por eso trabajamos la difusión de esos conocimientos fomentando estudios para colectivos concretos, como este de ATA, o a través de iniciativas como el portal Seguros y pensiones para todos "El Estudio refleja que el 25% de los autónomos encuestados en Canarias se muestra predispuesto a subir su base de cotización si mejoraran las prestaciones que actualmente se ofrecen al colectivo.Cifras inferiores a las registradas, de media, en el conjunto nacional, donde el 28,7% responde que se plantearía una subida de su base de cotización en el caso de que mejoraran las prestaciones a las que tienen derecho.Frente a esto, el prácticamente uno de cada dos autónomos, el 46,4% de los autónomos encuestados en Canarias señala la falta de ingresos como principal motivo para no su subirse su base cotización, y solamente un 1,8% prefiere invertir el dinero en la contratación de planes privados porque consideran que son mejores que las prestaciones que recibirán del sistema público, porcentaje que contrasta con el registrado, de media, en el conjunto nacional donde el porcentajede autónomos que confía en los planes privados ascendiendo hasta el 13,2%.EL 70% DE LOS AUTÓNOMOS DESCONOCE SUS DERECHOS POR EL ABONO DE LA CUOTAAnte esta situación, el estudio realizado por ATA evalúa el conocimiento que los autónomos tienen y creen tener sobre cuáles son los derechos que se derivan de sus cotizaciones. El resultado es realmente sorprendente: siete de cada diez autónomos encuestados en Canarias – el 70% - creen no tener un conocimiento suficiente de las prestaciones que les generan sus cotizaciones a la Seguridad Social, porcentaje que desde el 70% baja al 54,9% en la media nacional. A ello hay que sumar que uno de cada cuatro autónomos de Canarias – el 26,7% - considera que sabe lo básico,.Incluso un 18,3% de éstos reconoce no saber nada, porcentaje que a nivel nacional desciende hasta el 14,8% de los autónomos encuestados. Tan solo el 1,7% de los autónomos encuestados considera que tiene un amplio conocimiento de las prestaciones a las que tiene derecho por ser autónomo y cotizar a la Seguridad Social."Es decir, el 96,7% de los trabajadores por cuenta propia de Canarias apenas saben que la cuota que abonan cada mes a la Seguridad Social no sólo les garantiza el acceso a una pensión en el momento de la jubilación, sino que también les cubre en caso de maternidad, paternidad, viudedad, orfandad, incapacidad temporal o permanente por enfermedad o por accidente laboral, y el cese de actividad", apunta Elena Melgar, directora de proyectos de ATA.La Seguridad Social establece para 2019 la base de cotización mínima en 944,40 €/mes y la máxima en 4.070,10 €/mes. De entre estas dos cifras los autónomos pueden escoger la cantidad por la que desean pagar (el 30% de la base elegida es lo que se cotiza). Ese 30% se distribuye:o 28,30% - Contingencias comunes.o 0,90% - Contingencias profesionales.o 0,70% - Cese de actividado 0,10% - Formación profesional.Este desconocimiento lleva a muchos autónomos de Canarias a confundir las contingencias comunes con las profesionales o a no saber que tienen derecho a algunas coberturas como la maternidad o la paternidad. Resulta llamativo que esta falta de información se dé en estos momentos cuando desde el 1 de enero de 2019 todos los autónomos están cubiertos por todas las contingencias posibles tras el decreto ley de 28/2018 que las organizaciones de autónomos pactaron con el Gobierno de Pedro Sánchez.Desglosando las diferentes prestaciones sociales incluidas en la cotización, la asistencia sanitaria, las bajas por enfermedad y la jubilación son las más conocidas por los autónomos, tanto de Canarias como del conjunto nacional: concretamente el 85,7% afirma conocer que su cotización le da derecho a asistencia sanitaria, el 60,3% a acceder a una baja por enfermedad no derivada de su actividad profesional y únicamente el 36,5% conocen que tienen derecho a la jubilación.En cuanto a las contingencias profesionales, siete de cada diez autónomos – el 69,8% - sabe que esta cotización le da derecho a la prestación en caso de accidente laboral. Frente a esto, uno de cada dos autónomos encuestados en Canarias, concretamente el 54%, cree que las contingencias profesionales cubren también las bajas por enfermedad no derivada de su actividad profesional, cuando éstas son cubiertas por las contingencias comunes.A parte de las coberturas a las que tienen derecho los autónomos por parte del sistema público de la Seguridad Social, un 36,7% de los autónomos afirma tener contratados servicios privados complementarios para su protección social. Es un porcentaje menor en esta comunidad autónoma que el que arroja el estudio a nivel estatal, donde son el 41,7% de los encuestados, los que indican tener contratados este tipo de servicios privados.

Lo que más destaca de los datos acerca de prestaciones privadas aportados por los encuestados en Canarias, respecto de los datos generales del estudio, es la diferencia en el tipo de servicios que contratan los autónomos en esta comunidad. Mientras que a nivel estatal, de entre los que contratan servicios privados la gran mayoría cuentan con planes de pensiones, el 41,2%, en el archipiélago canario el producto que más se contrata son los seguros de asistencia sanitaria, con el que cuentan el 46,8% de los encuestados que han respondido contratar coberturas adicionales a las públicas en el mercado privado. Los planes de pensiones son el segundo producto que más contratan los autónomos encuestados en Canarias, afirman contar con estos servicios el 27,3%.



El cese de actividad es una de las prestaciones menos conocidas por los autónomos en Canarias. Sólo un 3,2% - un 8,6% a nivel nacional - sabe que tiene derecho al conocido como "paro de los autónomos". Esta prestación se extendió a todo el colectivo a principios de año: desde el 1 de enero los 127.000 afiliados al RETA en Canarias cotizan un 0,70 % que se incluye en la cuota mensual de 283,35 euros, en el caso de los autónomos que cotizan por la base mínima a la

Seguridad Social.

Y es especialmente significativa la desconfianza que el colectivo tiene en esta cobertura. Cuatro de cada diez autónomos encuestados en Canarias – el 43,8% - tiene poca o ninguna confianza en percibir esta prestación en caso de que tenga que echar el cierre de su negocio, porcentaje que aunque elevado es 17 puntos inferior al registrado de media en España; es decir, 60,9% de los autónomos encuestados en el conjunto nacional se muestra nada o poco esperanzado en poder

acceder a una prestación en el caso de tener que cesar en su actividad. Únicamente el 1,8% de los

autónomos canarios muestra un alto grado de confianza en esta prestación.



UNO DE CADA DOS AUTÓNOMOS DE CANARIAS SUSPENDEN A LA SEGURIDAD SOCIAL

El estudio analiza igualmente cual es la valoración del colectivo del sistema de Seguridad Social en general y cómo lo ven en comparación con la carga impositiva y los servicios del resto de países europeos.

Este sentimiento de mala información y desconocimiento que tienen los autónomos en los sistemas de protección social tiene como consecuencia la baja valoración de las prestaciones de ambos sectores. Así, en Canarias la valoración general del sistema público de Seguridad Social es negativa, aunque ligeramente más halagüeña de la que la otorga la media a nivel nacional: uno de cada dos autónomos encuestados en Canarias, el 54,4%, suspenden a la Seguridad Social; a nivel nacional el porcentaje asciende hasta el 59,8%. Únicamente el 5,3% de los autónomos canarios da a la Seguridad Social valoración por encima del notable.

Pero sin duda es en la comparativa con los sistemas del resto de países de Europa, dónde la valoración es más baja. Así ocurre con los resultados generales y se acusa aún más entre los encuestados en Canarias, de los que un 80,8% consideran que el sistema español está por debajo o muy por debajo del resto de países europeos, frente a sólo un 5,1% que creen que el sistema español está por encima o muy por encima del resto países.



"Parece clara la falta de información, en este sentido, por ser España punta de lanza en la igualdad de derechos de los trabajadores autónomos, siendo el único Estado que cuenta con un Estatuto del Trabajo Autónomo, pieza fundamental en la igualdad de los derechos de los trabajadores", señala Elena Melgar.

Como conclusión al estudio, ambas entidades señalan la necesidad de abordar una campaña de concienciación entre el colectivo de los beneficios que les puede suponer aumentar, en la medida de lo posible, su base de cotización y que sirva igualmente para que tomen mayor conciencia de las prestaciones a las que tienen derecho.