España, Francia y Portugal renuevan su estrategia para la defensa de las RUP en la Unión Europea

El presidente Ángel Víctor Torres asegura que las RUP no van a dar "ni un paso atrás" y serán "beligerantes para que la cofinanciación europea no disminuya".

España, Francia y Portugal -los estados miembros de la UE con Regiones Ultraperiféricas- renovaron este martes su compromiso para la defensa específica de estos territorios dentro de la Unión Europea, especialmente como enclaves de "soluciones" y laboratorios comunitarios para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático.

Esta tarde, la agenda del presidente de Canarias en Bruselas ha culminado con una reunión entre los presidentes de las RUP y los secretarios de Estado de Asuntos Europeos de los tres países con Regiones Ultraperiféricas. Los secretarios de Estado y las nueve RUP firmaron una declaración en la que se recogen las principales aspiraciones de la ultraperiferia europea, no solo de cara al nuevo marco financiero de la Unión, sino también en la promoción de políticas sectoriales singulares, que habrán de consolidarse en el futuro.

El presidente canario, Angel Víctor Torres, considera esencial la sintonía existente entre el Ejecutivo de las Islas y el Gobierno de España, para defender las singularidades de Canarias, y por eso destacó "la necesidad de consenso y apoyo por parte de los otros países miembros a sus regiones más lejanas". El presidente recalcó ante los secretarios de Estado de Asuntos Europeos que si la tasa de cofinanciación europea se reduce, "estaríamos llevando a las Regiones Ultraperiféricas a un problema insalvable".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión celebrada en la sede de la Representación Permanente de Portugal, el presidente mostró su preocupación por la posibilidad de que se rebaje la tasa de cofinanciacion del 85 por ciento al 70 por ciento "y en ese sentido no vamos a dar un paso atrás". El presidente aseguró que todavía quedan meses por delante para definir ese marco presupuestario plurianual y "esperamos que se respeten los acuerdos que tienen que ver con las RUP. Si no, seremos especialmente beligerantes para que la cofinanciación europea no disminuya", concluyó.

Un momento de la reunión.

La Declaración suscrita esta tarde recuerda los avances logrados a partir de la Comunicación presentada por el Ejecutivo comunitario en octubre de 2017 bajo el título "Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las Regiones Ultraperiféricas" para que las RUP aprovechen las ventajas de su pertenencia la Unión Europea "y encuentren su lugar en un mundo globalizado".

Precisamente, las nuevas instituciones comunitarias deberán seguir esa misma dinámica para consolidar la posición de las RUP conforme al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El documento considera necesario que la Unión tome "particularmente en consideración a las RUP en las futuras políticas comunitarias, principalmente en aquellas tradicionales, como la de cohesión, la agrícola común o la de pesca y asuntos marítimos". En concreto, se apoya el mantenimiento de una dotación específica para las RUP en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la creación de una dotación similar en el Fondo Social Europeo. También se reitera la necesidad de mantener el presupuesto del POSEI, así como el de los planes de compensación de los costes adicionales en el seno del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.