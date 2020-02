Rodríguez: "Hay que generar complicidades entre instituciones y agentes sociales para que crezca la economía"

Rodríguez hizo esta afirmación al inicio de la reunión que mantuvo con el Comité Ejecutivo y miembros de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) en la sede de esta patronal en Las Palmas de Gran Canaria, en una cita que tuvo como eje central la toma de contacto "para intercambiar análisis, información, opiniones, valoraciones, asuntos de la agenda, desde los temas europeos a la situación política española, a la financiación autonómica, al Presupuesto estatal, la puesta en marcha del propio Gobierno de Canarias, así como la coyuntura, el empleo, la información de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre o el paro registrado en enero".

Cuestionado por las consecuencias del paro registrado el pasado mes de enero, el vicepresidente indicó que "hace quince días teníamos un dato extraordinario sobre la EPA del último trimestre del año en la economía canaria hasta el punto de que rebajamos un 1,2 puntos en materia de desempleo. Los datos fueron buenos. El paro registrado en el mes de enero está por encima de lo habitual, porque en enero siempre repunta el desempleo tras la campaña de Navidad, y por tanto no es un buen dato". Rodríguez advirtió que no hay que dejarse impresionar "por la coyuntura". El dato de paro registrado en enero no es, admitió, "una buena noticia, pero yo no me alarmaría en el sentido de que creo que lo que hay que hacer es generar la confianza suficiente para que la economía se recupere poco a poco de la desaceleración. El último trimestre Canarias ha sido de las comunidades que más han crecido en su producto interior bruto y, por tanto, ver con preocupación los datos negativos, no lanzar las campanas al vuelo cuando son positivos y seguir trabajando".

Sector primario

En cuanto a las movilizaciones del sector agrario en toda España, el vicepresidente recordó que "en los países más desarrollados, el campo sufre graves dificultades para competir porque la economía global hace que los productores de los países más empobrecidos vendan a precios baratos y hay un problema ahí de competencia, que en muchas ocasiones no es leal, de los productores continentales con respecto a otros productos. A nosotros eso se nos complica más porque ellos tienen que competir con productores de terceros países y nosotros tenemos dificultades para competir con terceros países y con ellos. Por eso, si hay un sector en Canarias que tiene un alto nivel de protección es el sector primario. El sector primario tiene ayudas europeas, ayudas españolas y ayudas canarias, y si estas ayudas fallan o se retrasan, sufre".

El también titular autonómico de Hacienda reconoció que "el sector primario necesita moverse". "Estamos en un momento además donde hay una gran reflexión mundial sobre la producción de proximidad y ahora que estamos hablando de la crisis climática todos debemos tomar conciencia de que una de las claves será comprar los productos que se producen cerquita y no a miles o decenas de miles de kilómetros, que es lo que estamos haciendo en estos momentos", indicó. De igual modo, consideró importante "que intervenga el Gobierno de España y que la política agraria común no retroceda" para que "se proteja a los productores canarios, españoles y europeos".

Por último, Rodríguez hizo referencia a la polémica en torno a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), recordando que "es una decisión compartida por sindicatos y empresarios, y por tanto es evidente que es producto del diálogo y del entendimiento. Es una buena noticia para la economía española y para los trabajadores con más dificultades".