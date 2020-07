El Gobierno confía en que el Consejo de la UE propicie el uso del superávit por parte de las comunidades

Aunque se trata un asunto que no se abordó en la reunión del Ejecutivo que dirige Ángel Víctor Torres, Pérez se refirió de nuevo a estos fondos que mantienen congelados las distintas instituciones públicas del Archipiélago y de otras comunidades españolas a preguntas de la prensa. Según remarcó, el Gobierno isleño ha dejado claro en diversas ocasiones su apoyo a esta medida, que se considera aún más necesaria ahora por la situación socioeconómica que está dejando la pandemia.

A preguntas de los medios de comunicación, el portavoz manifestó que "no se ha hablado del superávit en el Consejo de Gobierno, pero es conocida nuestra posición sobre que las administraciones lo puedan utilizar y estamos a la espera de que el Ministerio de Hacienda lo decida así". "He repetido otras veces que hay una escala de decisiones: la UE, el Reino de España, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Canarias... Es difícil pensar que haya decisiones definitivas sobre esto si no se toman en esa escala. Este fin de semana hay Consejo de la Unión y, a partir de ahí, podemos empezar a tener más certidumbres, aunque todos vemos las diferencias de los miembros de la UE sobre cómo debe producirse la ayuda financiera. España y Canarias esperan, no obstante, que esto pueda ir resolviéndose", señaló Julio Pérez.

También relativo a la UE, el portavoz del Gobierno hizo referencia a la reunión telemática del presidente regional del pasado miércoles y a la posibilidad de que Canarias, junto al resto de regiones ultraperiféricas, logre un "fondo específico" de ayudas europeas para las RUP, "distinto de las que reciban los países" y que pueda ser asignado por los respectivos gobiernos centrales al turismo. "Son perspectivas optimistas", subrayó.