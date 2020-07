La FECAM exige continuar la negociación con Hacienda para mejorar la propuesta que permita el uso de los superávits y remanentes

Reunidos esta mañana en comisión ejecutiva ordinaria, los 18 alcaldes y alcaldesas que conforman el Comité instan al ministerio a seguir negociando con las corporaciones locales para mejorar ese acuerdo. La presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, explica que "la fórmula sugerida dista mucho de lo que desde la FECAM se había solicitado". Para el presidente de la Comisión de Hacienda, Óscar Hernández, este planteamiento "no responde ni de lejos a las promesas anteriores".

Los regidores no entienden cómo después de los acercamientos entre el Estado y las corporaciones se presenta este documento por parte de Hacienda en el que no se contemplan las demandas realizadas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, el órgano que ha estado presente en las negociaciones y del que forma parte la FECAM. Además de permitir el uso de sus recursos, los alcaldes han venido reivindicado, paralelamente, la necesaria modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para que ese gasto no incurra en desequilibrio financiero.

Aunque no están de acuerdo con el borrador, desde la FECAM confían en que se retomen las negociaciones y el ministerio pueda tener en cuenta la crítica situación económica por la que atraviesan los Ayuntamientos para así mejorar el acuerdo.