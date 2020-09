El presidente de Canarias valora la renovación de los ERTE, un acuerdo "para estar satisfechos"

"Si hay una comunidad autónoma que necesitaba ese pacto, esta es Canarias, porque el 60% de los trabajadores acogidos a ERTE de fuerza mayor pertenecen a la hostelería y el comercio"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, volvió a pedir esta mañana, en el Parlamento regional, máxima unidad política y alejarse de los discursos del no por sistema ante cualquier propuesta, plan o acuerdo concebido para afrontar las consecuencias de la crisis socieconómica por la COVID-19. Torres insistió una vez más en la necesidad de anteponer el bien general y aludió al pacto refrendado hoy por el Ejecutivo central, los sindicatos y la patronal para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero próximo. Este, dijo, "es el mejor ejemplo de lo que se necesita en estos momentos España y Canarias". "Lo conseguido hoy es para estar satisfechos" porque "da una tranquilidad clave en los próximos meses", tanto a empresarios como a trabajadores, destacó el presidente.

Además, Torres recalcó que ese acuerdo unánime, que hoy se aprueba como real decreto-ley en el Consejo de Ministros y que luego debe refrendarlo el Congreso, resulta esencial para el Archipiélago hasta que no cambie el panorama actual de la pandemia por la COVID-19.

A su juicio, es un pacto crucial para que no haya merma en los ingresos de los trabajadores en ERTE, que seguirán cobrando el 70% de la base reguladora como prestación, y no el 50% que se había previsto para cuando pasaran los seis primeros meses en esa situación. Además, esos empleados no consumirán el paro. A su vez, se incluye en esa extensión de los ERTE hasta enero próximo el turismo y las actividades ligadas a este en la modalidad de fuerza mayor.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Torres insistió en la relevancia de ese acuerdo tripartito y aludió a la importancia que ha tenido en lo conseguido hoy la disposición adicional referida expresamente a Canarias que se incluyó en el real decreto-ley vigente hasta este 30 de septiembre. Gracias a esa "palanca legal, ahora hemos podido incluir, tras un acuerdo del Consejo Canario de Relaciones Laborales con los sindicatos, las patronales isleñas y el Gobierno regional, los puntos solicitados a Madrid.

El presidente también resaltó las exenciones en las cuotas de la Seguridad Social para las empresas que quieren mantener a trabajadores activos y para los que están en ERTE. Esta "es una novedad y una petición específica de Canarias". Además, habrá ERTE de rebrote con una exoneración en el pago de la Seguridad Social para las empresas de hasta el 100% en el primer mes, el de octubre.

También, los empresarios podrán acogerse a otras fórmulas ventajosas (hasta tres modalidades de ERTE), mientras que los de fuerza mayor no tendrán que volver a pedirse. Según indicó el presidente de Canarias, hay un 60% de trabajadores en las Islas en ERTE de la hostelería y el comercio, que se mantendrán hasta el 31 de enero, pero con una disposición adicional en el nuevo real decreto-ley para prorrogarlos si ello fuera preciso a partir de ese mes, siempre reuniendo a la mesa tripartita. "La región que más necesitaba esto era Canarias y el acuerdo es para estar satisfechos porque responde a lo que queríamos. Da una tranquilidad clave para los próximos meses", subrayó el presidente de Canarias.