El Plan Renove acumula 6.480 operaciones en Canarias

Canarias/ Hoy se abre la aplicación para que los compradores puedan solicitar la ayuda estatal.

El Plan Renove 2020 suma ya 6.480 operaciones en Canarias desde su puesta en marcha, el pasado 15 de junio, según estimaciones presentadas por la patronal de los concesionarios, Faconauto. Hoy se ha abierto la aplicación informática a través de la cual los compradores pueden solicitar ya la ayuda estatal para la adquisición de vehículos eficientes, lo que también permitirá paliar el problema de la antigüedad del parque automovilística en la región.



En el conjunto del mercado nacional, las operaciones acumuladas rondarían las 135.000 y Faconauto estima que, cuando venza el plazo del plan, el próximo 31 de diciembre, unos 210.000 compradores se habrían podido acoger al mismo.

El Plan cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros. En función del vehículo adquirido y del tipo de beneficiario, el Renove 2020 da incentivos de entre 300 y 4.000 euros a la adquisición de un modelo y dando siempre de baja uno de más de diez años, a los que se añadirán 500 euros adicionales en caso de que se achatarre un coche de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o de que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales menores de 1.500 euros.

La patronal ha indicado que el Renove 2020 está jugando un papel importante en la dinamización del mercado de la automoción, al haber tenido un claro efecto llamada sobre los compradores después de que el sector retomara su actividad. En concreto, calcula que el Plan ha generado una demanda añadida (compradores que no pensaban cambiar de vehículo, pero que lo han hecho animados por los incentivos oficiales) de unas 35.000 matriculaciones, que superarán las 56.000 hasta final de año.

Faconauto ha advertido que será complicado ver de nuevo en el último tramo del ejercicio crecimientos de las matriculaciones, ya que los concesionarios están notando, especialmente este mes de octubre, una clara ralentización de los pedidos y del tráfico de exposición. El sector, ha indicado, no podrá superar este año el parón de ventas provocado por la pandemia, y el mercado caerá un 32%, con 853.000 unidades. La caída, sostiene la patronal, se hubiera acercado al 40% sin la influencia positiva del Plan Renove 2020.

"Estamos seguros de que la puesta en marcha hoy de la aplicación del Renove 2020 supondrá un nuevo revulsivo, ya que agilizará la operativa para los clientes. Llega en un momento en el que sí estamos notando, de nuevo, un claro parón de las ventas, por lo que debería servir para encarar el último tramo del año con un poco más de alegría. El comprador que tenga la necesidad de cambiar de vehículo no encontrará mejor oportunidad que esta, porque se dan circunstancias muy especiales, como el propio Renove y esfuerzos promocionales más agresivos vinculados al cierre de año. Eso sí, seguiremos viviendo con incertidumbre y muy mediatizados por la evolución de la pandemia", ha dicho Gerardo Pérez, presidente de Faconauto.