Elisa Ferreira se compromete a una nueva estrategia en favor de las RUP adaptada a la situación actual

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, intervino este lunes en un nuevo encuentro de los presidentes de las Regiones Ultraperiféricas europeas (RUP), previo a una reunión con la presidencia portuguesa del Consejo, representada a través de la secretaria de estado para Asuntos Europeos del gobierno de Portugal, Ana Paula Zacarías y con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.

Los presidentes de las RUP han solicitado que, en la reunión del Consejo del próximo 17 de mayo, se inste a la elaboración de una nueva estrategia en favor de sus territorios que tenga plenamente en cuenta la nueva situación derivada de la pandemia y los retos a los que se siguen enfrentando estas regiones. Una petición que ha obtenido una respuesta inmediata por parte de Elisa Ferreira al finalizar la reunión.

La comisaria de Cohesión y Reformas ha anunciado su compromiso con la renovación de la estrategia (la estrategia actual es de 2017) para adoptar un nuevo enfoque que dé respuesta a las necesidades de las regiones ultraperiféricas teniendo en cuenta el contexto actual de crisis. Para el presidente, "es una magnífica noticia. El resultado de la reunión ha sido satisfactorio puesto que en diciembre del año pasado intervine en el Comité de Regiones en nombre de las RUP y pedí hubiera una nueva estrategia por las consecuencias económicas que ha tenido la COVID-19 en nuestros territorios". Ángel Víctor Torres señaló que este compromiso supondrá que las RUP reciban más fondos, acorde al daño económico y social que está provocando la pandemia.

Los presidentes coincidieron en llamar la atención sobre la falta de flexibilidad concedida en la aplicación de los fondos europeos (REACT- EU, FEDER, FEADER, FSE+, FEAMPA...) a pesar de que su ejecución es fundamental para permitir una reactivación rápida.

Además de demandar el mantenimiento del presupuesto del POSEI más allá de 2022, las RUP siguen esperando resultados concretos sobre el desarrollo de dispositivos operativos que permitan conceder ayudas para la renovación de la flota pesquera.

Ángel Víctor Torres, en las reuniones mantenidas este lunes, dio detalles de la evolución de la pandemia y la vacunación en Canarias y mostró su confianza en la recuperación social y económica del Archipiélago, puesto que "mantenemos el objetivo de alcanzar el 70% de la población vacunada en verano".

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo canario insistió en la necesidad de reflotar la economía de las Islas y su principal motor económico -el turismo- de una forma segura y ágil. Torres considera necesario que los países miembros, la Comisión y el Parlamento se coordinen para "aprobar lo antes posible" un Certificado Verde europeo, acompañado de criterios comunes, claros y transparentes, para recuperar la movilidad.

Para el presidente de Canarias es imprescindible no repetir la descoordinación que se vivió el año pasado en torno al cierre de fronteras y restricciones a la movilidad. Torres manifestó que, en estos momentos, el certificado digital sanitario "es algo absolutamente esencial para impulsar la recuperación económica en regiones, como Canarias, dependientes del turismo".

En ese sentido, también reclamó coordinación para hacer compatibles los certificados que se expidan fuera de la UE, "como es el caso del Reino Unido, uno de nuestros más importantes mercados emisores de turistas", expuso.

Simplificación de gestión para los fondos

El presidente de Canarias mostró, ante sus colegas de las regiones ultraperiféricas los representantes de España, Francia y Portugal, y la comisaria de Cohesión y Reformas, su satisfacción por la rápida reacción de las instituciones europeas, que ha permitido aprobar el Marco Financiero Plurianual más ambicioso de las últimas décadas, complementado con un flujo de fondos inédito gracias al REACT-EU y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Sin embargo, apuntó, "nos preocupa que los plazos para su ejecución sean demasiado ajustados, por lo que será necesaria una mayor flexibilidad en su aplicación". En ese sentido remarcó que "no podemos permitirnos que el resultado de una excelente respuesta europea a la crisis pueda verse afectada, si no se simplifican las normas que permiten que los fondos puedan llegar a nuestros ciudadanos, no sólo con rapidez, sino también con eficacia".

Preocupación por la brecha de desarrollo entre Europa y África

El presidente de Canarias, como ha hecho en otras ocasiones ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, insistió en la importancia que tiene el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo para Canarias, por su situación geográfica y el aumento de los flujos migratorios en la ruta del Atlántico, la más peligrosa vía de entrada a Europa. Reclamó una vez más que ese pacto no reduzca a una mera cuestión de voluntariedad la implicación de los países europeos que no son frontera exterior y que "la solidaridad en la gestión de este fenómeno sea obligatoria para los 27 países miembros".

Torres relató los duros episodios que se están dando en Canarias desde hace más de un año y advirtió de que la situación se puede agravar porque , a la inestabilidad política, las guerras o el cambio climático, se une ahora la falta de vacunas en África, "aumentando la brecha de desarrollo entre Europa y África con las graves consecuencias humanas y humanitarias que conlleva". Por ello llamó la atención y solicitó que Europa apueste decididamente por el desarrollo de África.