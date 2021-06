Rodríguez: "No daremos ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos"

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ensalzó hoy la decisión unánime adoptada por el Parlamento de Canarias al rechazar la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) pretendida por las Cortes y el Gobierno de España al desvirtuar las deducciones a las producciones audiovisuales y aseguró que "no daremos un paso atrás y aquel que quiera recortar el fuero del Archipiélago va a tener a los canarios siempre en contra".

Rodríguez aseguró al término de la sesión que con el informe aprobado hoy "ha de quedar claro que no cederemos nunca a rebajar el diferencial fiscal favorable a Canarias porque es un derecho consolidado, no un privilegio. Y los derechos -continuó- no se recortan, se respetan".

El vicepresidente explicó que "el diferencial fiscal que reclamamos para el límite a las producciones audiovisuales es una de las compensaciones a las que Canarias tiene derecho por las dificultades que entrañan ser región ultraperiférica" y que con independencia del sector concreto del que se trate, el REF constituye parte esencial y determinante de la identidad económica, política y social del Archipiélago.

A este respecto, valoró la unidad mostrada por el pueblo de Canarias, a través de sus representantes legítimos, para la defensa de los derechos históricos del Archipiélago, expresados fundamentalmente en el Régimen Económico y Fiscal y en la condición de Región Ultraperiférica de la UE.

En particular, Rodríguez mencionó la entereza del PSC, al optar por la defensa de los intereses generales de Canarias en lugar de los de tipo partidista.

Por primera vez y gracias a las previsiones del nuevo Estatuto de Autonomía, el informe desfavorable del Parlamento a la modificación del REF permitirá la apertura de un periodo de negociación entre Canarias y el Estado, "del que ahora tendremos que abrir camino para ver cómo se articula, pero que obligará a negociar y a debatir".

El vicepresidente insistió en que nadie puede tocar el acervo fiscal de Canarias, "una compensación por nuestras desventajas estructuras y no ninguna prebenda", si no es de mutuo acuerdo o para mejorarlo.

Precisamente, el sector audiovisual, a juicio del vicepresidente, es estratégico para hacer realidad la diversificación económica del Archipiélago creando empleo y riqueza "porque, además, no consume suelo y proyecto nuestra imagen hacia el exterior.