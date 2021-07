El Cabildo de El Hierro aprueba un Presupuesto insular de 45,3 millones para 2021

El Hierro/ El Cabildo de El Hierro ha aprobado hoy lunes, 26 de julio, el proyecto de Presupuestos insular para 2021. En sesión plenaria extraordinaria, el nuevo Presupuesto, de 45.345.891,84 euros, ha contado con el respaldo del equipo de Gobierno (PSOE-AExEH-PP) y con el voto en contra de los consejeros de la oposición (IUC-AHI). El nuevo Presupuesto insular, "equilibrado y comprometido con las políticas sociales y con la reactivación del tejido económico insular", como defendió el equipo de Gobierno, muestra en términos globales una disminución del 0,57% con respecto al ejercicio anterior, marcado, entre otros, por la disminución de ingresos a través de impuestos indirectos (con una reducción de 1,5 millones respecto al 2020).



"Es un presupuesto que llega tarde, pero a tiempo", capaz de resolver los problemas de la ciudadanía herreña, manifestó el presidente insular, Alpidio Armas. "Nos hemos preocupado por resolver los problemas urgentes e inmediatos y queda ahora planificar y resolver los de corto y medio plazo y siempre con la visión de futuro que queremos para la isla", dijo.

"No parece un tiempo adecuado para aprobar un Presupuesto. No estamos contentos con haberlo aprobado en julio, pero hay cuestiones internas y externas que han marcado este momento. Por un lado los condicionantes externos, Covid y la atención a la migración, que han condicionado la acción del Gobierno en esta última etapa, y los internos, como es el caso del traspaso al Consejo Insular de Aguas de todas las competencias en la materia y, por otra parte, el pase del Organismo Autónomo de Servicios Sociales (OASSHI) al Cabildo, movimientos administrativos complejos que nos ha llevado mucho trabajo para que finalmente puedan estar reflejado en este Presupuesto", declaró el presidente insular, Alpidio Armas.

"Son unos presupuestos prácticamente iguales a los anteriores en cuanto a su cuantía económica, lo que consideramos muy positivo para las circunstancias que vivimos en estos momentos. Junto a los remanentes de Tesorería pendientes y la financiación exterior de los proyectos europeos, El Hierro va a tener los recursos económicos suficientes, el problema es si tendremos la posibilidad suficiente o no para su ejecución. En este sentido, esperamos ser capaces de fortalecer el músculo administrativo del Cabildo de El Hierro y articular una serie de medidas, como apoyo externo, para llevarlo a cabo". Afirmó Armas.

Tanto Dolores Padrón (PSOE) como David Cabrera (AExEH), que actuaron como portavoces del equipo de Gobierno pusieron en valor durante el pleno su equilibrio presupuestario a través del reparto financiero distribuido en 37 programas, en los que se prima el fomento del empleo, el apoyo a los distintos sectores productivos y las políticas sociales.

"Unos Presupuestos elaborados fruto de la escucha, del diálogo social, en consenso con la sociedad herreña, atendiendo a sus necesidades y planteamientos y condicionados por los recursos disponibles que provienen fundamentalmente de fondos de la Comunidad Autónoma", según expresó Cabrera.

Por su parte, la oposición tuvo críticas con este proyecto, la demora de su aprobación y la capacidad de gestión mostrada por el Gobierno al frente del Cabildo. "Ha habido un apagón de gestión económica de casi un año en el peor momento económico de la historia", afirmó Belén Allende (AHI), quien puso en cuestión las cifras de ingresos del proyecto aprobado en el día de hoy.

Por parte de Izquierda Unida Canaria, Amado Carballo tildó de "mucha palabrería, una dirección estratégica que consideramos inadecuada, como es la eliminación del Organismo Autónomo de Servicios Sociales" y con falta de capacidad de gestión "lo que en la práctica va a suponer que no se pueda ejecutar gran parte del mismo", dijo.

HITOS ADMINISTRATIVOS

La estructura de este presupuesto viene marcada por sendos acuerdos adoptados para el redimensionamiento organizativo del Cabildo de El Hierro y sus Organismos Autónomos: Acuerdo plenario de fecha 6 de julio de 2020, por el que se aprueba la disolución del Organismo Autónomo de Servicios Sociales de El Hierro (OASSHI) y su integración en la estructura administrativa del Cabildo Insular de El Hierro y el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas (CIA) de 22 de diciembre de 2020, por el que se solicita acuerdo del Pleno del Cabildo de El Hierro para la abstención general, progresiva y modulada de esa Institución respecto a las competencias que corresponden al Consejo Insular de Aguas de El Hierro y para la adscripción al mismo de los servicios, medios personales, materiales y financieros, y de los recursos vinculados a su área de Recursos Hidráulicos.

Así, como explicó en la sesión la consejera de Organización Administrativa y portavoz en este caso del Partido Socialista, Dolores Padrón, por una parte, el Consejo Insular de Aguas (CIA) asume a lo largo de este ejercicio las competencias que le son propias y con ellas la gestión de los servicios vinculados hasta ahora al área de Recursos Hidráulicos y, por tanto, la gestión de los convenios formalizados con los Ayuntamientos para el suministro de agua en alta y la recaudación de los ingresos derivados que se reflejan en el Capítulo III en el último trimestre del año.

Por otra parte, la disolución del Organismo Autónomo de Servicios Sociales de El Hierro (OASSHI) que se materializa con la aprobación del Presupuesto, implica la asunción por el Cabildo de El Hierro de todos los gastos e ingresos, derechos y obligaciones del organismo; entre ellos la gestión de los anticipos concedidos a su personal, cuyos reintegros se reflejan en el Capítulo VIII.

