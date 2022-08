La subida de precios no impide el crecimiento de la producción y la confianza de la industria canaria

Así se extrae del Boletín Sectorial de Industria, informe económico elaborado por el Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y que muestra cómo entre los meses de abril a junio el Índice de Producción Industrial (IPI) creció en una media trimestral del 6,8%, siendo este el quinto trimestre consecutivo de crecimiento y superando, además, a la media nacional (4,2%). Un ascenso que viene motivado por la producción de bienes de consumo no duradero (11,7%), de energía (7,7%) y de bienes intermedios (3,6%). En la otra cara de la moneda, se produce un descenso en el segundo trimestre de 2022 de la producción de bienes de consumo duradero y de bienes de equipo en un -14,5% y -4,8% respectivamente.

Este aumento de la producción se ve también reflejado en el indicador de empresas industriales inscritas en la Seguridad Social, dato elaborado por el ISTAC a partir de la información del Ministerio de Trabajo, que muestra cómo a cierre del segundo trimestre de 2022 se contabilizaron 2.913 empresas inscritas en actividades industriales con algún trabajador a su cargo, 37 más (1,3%) que hace un año, viéndose este incremento motivado más por industrias manufactureras (38 creadas en este período) que extractoras (con 4 empresas de nueva creación).

Desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife se realiza un balance positivo de estos resultados, no sin olvidarse de la complicada situación en la que se encuentran los industriales canarios y los retos que necesitan superar a corto y medio plazo. Para la presidenta de la Comisión de Industria de la Cámara, Raquel Malo, "la fuerte dependencia que tiene el sector de un insumo tan imprescindible como la energía hace que sea necesaria la habilitación de ayudas específicas para la industria canaria al menos en estos momentos donde el precio está siendo excesivamente elevado y pone en riesgo la viabilidad las empresas industriales del Archipiélago, al igual que se han habilitado para otros sectores afectados por esta circunstancia".

Asimismo, desde la Cámara también se hace hincapié en la necesidad de potenciar e impulsar a este sector para que ocupe una posición más relevante en el conjunto de la economía canaria. "Hemos de apostar por un proceso de transformación del sector, orientándolo hacia la digitalización y la industria 4.0 para conseguir ser más eficientes y mejorar las ratios de productividad, pero también enfocándonos hacia la implementación de los ODS y explorando oportunidades de negocio como la economía circular. Para ello, será necesario aprovechar el marco de los Fondos Next Generation, que podrán ser clave para lograr este progreso del sector. La industria debe crecer y ocupar una posición más destacada en el PIB de Canarias", concluye la presidenta de la Comisión cameral.

Este proceso evolutivo del sector industrial, además, supondrá un trabajo paralelo para disponer de personal que sea capaz de cubrir la demanda que se pueda generar en la industria, dado el nivel de cualificación que aporta este sector al conjunto del mercado de trabajo. Así, durante el segundo trimestre del año los indicadores de empleo de la industria evolucionaron favorablemente al registrar un incremento en el promedio trimestral de afiliados a la Seguridad Social en el sector del 2,6%, registrando a cierre de junio un total de 38.845 trabajadores industriales, cifra que es el resultado de un significativo crecimiento en el mes de abril (208 trabajadores más que en marzo), que posteriormente se redujo levente en los meses de mayo y junio (-26 y -127 trabajadores respectivamente). Así, al finalizar el trimestre las islas contaban con 783 trabajadores más que a cierre del segundo trimestre de 2021, pero no llegaban aún a superar las cifras prepandemia, cuando el sector se situaba por encima de los 39.000 trabajadores en Canarias. Respecto al paro registrado en el sector, el promedio trimestral desciende un 22,4% quedando a cierre de junio un total de 7.447 personas desempleadas, 2.257 menos que hace un año (-23,3%) y también por debajo de las cifras de desempleo prepandemia.

En línea con estos buenos datos y para seguir reduciendo la cifra de personas en paro, desde la entidad cameral también se resalta la importancia de la formación: "apostar por acciones formativas que acrediten las habilidades necesarias para desempeñar puestos en el sector industrial será necesario tanto para perfiles jóvenes con menor recorrido laboral como para personas en situación de paro con dilatada experiencia pero sin titulaciones que confirmen sus conocimientos".

El incremento de precios no impide un notable aumento de la confianza empresarial

La situación de inflación por oferta, instaurada en la economía tras la reactivación de la actividad después del parón producido por la pandemia y agravada por el conflicto bélico en Ucrania, se ha dejado notar con especial intensidad en el Índice de Precios Industriales (IPRI), que en el segundo trimestre del año registra una variación media interanual del 73,4%, muy por encima de la nacional que se posiciona en el 43,8%

Desglosando este incremento en función del destino económico de los bienes se aprecia claramente a la energía como principal responsable de este crecimiento al registrar una variación del 115,8% respecto al año pasado, muy por encima del resto de incrementos producidos: un 17,9% en los bienes intermedios, un 10% en el caso de los bienes de equipo, un crecimiento del 8,6% por parte de los bienes de consumo duradero y, en último lugar, un 6,6% de variación en los bienes de consumo no duradero.

No obstante, pese a esta subida constante de los precios, el sector industrial ha sido el que mejores resultados arroja en el Indicador de Confianza Empresarial con un 10,5% en la encuesta de julio. Así, un 27% de los industriales afirma haber mejorado sus resultados en el período comprendido entre marzo y junio, mientras que solo un 19% declaró resultados negativos. No obstante, la difícil situación económica provocada por la inflación agrava la incertidumbre de cara al próximo trimestre, y aunque el saldo de expectativas (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables) se mantiene en positivo en los 2 puntos, se observa un incremento en las respuestas desfavorables que crecen hasta el 22%.