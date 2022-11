Torres ofrece en Reino Unido nuevas oportunidades de negocio con una economía canaria renovada y "más competitiva»

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asistido hoy, martes 8 de noviembre de 2022, al lanzamiento oficial del primer evento comercial bajo la marca Beyond the Wharf, impulsado por la empresa pública Proexca, adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para reposicionar la marca Canarias en el Reino Unido. Al acto, que tuvo lugar en el Hotel Meliá White House de Londres, asistió el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Justo Artiles, y la gerente de Proexca, Dácil Domínguez Reyes.

Canarias/ El presidente de Canarias asiste en Londres al lanzamiento de la estrategia 'Beyond the Wharf', creada por Proexca para el reposicionamiento de productos y marcas canarias en Reino Unido; su objetivo es reactivar el comercio tras el brexit.

En declaraciones a los medios, Torres destacó la importancia de las jornadas organizadas por Proexca en la capital inglesa sobre el subsector hortofrutícola, alimentario, ecológico, la moda y las producciones audiovisuales. Según remarcó, se trata de actividades en boga en las islas, que permiten diversificar la economía isleña más allá del turismo y que, además, tienen una relevante relación con el Reino Unido.

Torres resaltó las magníficas relaciones de Canarias con el Reino Unido pese al brexit, el hecho de que en este 2022 hayan venido a las islas más turistas británicos que en 2019 y el objetivo logrado de que el programa Posei aumente sus partidas para el archipiélago en el septenio 2021-27. El presidente recalcó que Canarias tiene ahora más empleo que en los últimos 15 años; el doble de contratos indefinidos que hace un año, tras la última reforma laboral; más mujeres trabajando que nunca, más afiliados a la Seguridad Social que en toda la serie histórica, y más turistas británicos que en 2019, "lo que significa que seguimos estrechando lazos comerciales y económicos, como hemos hecho desde el siglo XIX. Este es el camino: potenciar la promoción de Canarias en el exterior y afianzar su economía".

Para el presidente de Canarias, el crecimiento en el 22% del empleo generado por las producciones audiovisuales en las islas de 2019 a este año demuestra el impulso dado a la diversificación, "creándose mucho empleo y con cada vez más producciones que quieren rodar en Canarias porque tenemos ocho platós naturales magníficos, más luz que nadie y espacios para reproducir desiertos, selvas amazónicas o casas señoriales, a lo que se unen unas bonificaciones fiscales para siempre fijadas en el 80%".

Beyond the Wharf establece una serie de acciones que se desarrollarán esta semana en Londres, con el objetivo de reactivar el comercio con el Reino Unido tras el brexit. El presidente Torres aseguró que Canarias quiere mantener y potenciar los lazos comerciales históricos con el Reino Unido "ofreciendo ahora una economía renovada, más moderna, creativa, competitiva y llena de oportunidades de negocio". El jefe del Ejecutivo canario valoró esta acción comercial encaminada a sensibilizar, promocionar y potenciar la conexión entre el mercado británico y las empresas canarias dedicadas al sector agroalimentario, a la innovación tecnológica y a la industria audiovisual.

En esta línea, la estrategia contempla la celebración de jornadas sectoriales en las que las empresas de un lado y de otro conocerán casos de éxito que se han dado en estos años en Canarias. Asimismo, se expondrán las ventajas fiscales y estratégicas que ofrece el archipiélago y el potencial que tiene Canarias para el desarrollo de proyectos empresariales relacionados con la producción sostenible de alimentos de alta calidad; con una industria audiovisual pujante que cuenta con infraestructuras modernas y personal cualificado, y con proyectos de innovación, digitalización y startups especializadas en nuevas tecnologías.

"Beyond the Wharf es un título perfecto para esta campaña", apuntó el presidente, "porque explica de forma muy clara que nuestras islas han cambiado y actualizado su forma de relacionarse comercialmente con el exterior, y ahora van más allá del muelle", haciendo referencia al Canary Wharf, zona portuaria londinense donde se descargaba la mercancía hortofrutícola proveniente de las islas. "Ahora Canarias", añadió Torres, "tiene una economía más diversificada y aspiramos a ser referentes, por ejemplo, en economía digital". Al respecto, el presidente recordó que en diciembre se celebrará en Canarias -y por primera vez en Europa- la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE.

Por último, Ángel Víctor Torres destacó que, además de tener en el Reino Unido nuestro principal mercado turístico, Canarias quiere mostrar ahora a los británicos su capacidad para ampliar su actividad económica y reforzar esas prósperas relaciones con otros sectores que se están impulsando y que están directamente relacionados con los retos de la digitalización y la sostenibilidad. "Somos conscientes de que la ciudadanía británica tiene una especial relación con Canarias y, al igual que Shakespeare se quedó prendado del vino canario de malvasía, queremos que las empresas británicas vean en Canarias un lugar de oportunidades para la proyección de sus negocios".

Culminó su intervención confiando en que "este evento, sin duda, ayudará a refrescar esa relación comercial histórica poniendo el foco en la economía del futuro".

Programa de 'Beyond the Wharf'

Las acciones de la estrategia Beyond the Wharf comenzarán mañana, miércoles 9 de noviembre, con la bienvenida institucional a empresas participantes. Se celebrará en el entorno del histórico Canary Wharf de Londres, a las 18.00 horas. El jueves 10 de noviembre tendrán lugar las actividades principales por sectores diferenciados en Soho House 180 Strand.

A las 9.00 horas se recibirá a los representantes de empresas agroalimentarias, a quienes el experto en sostenibilidad Sebastián Zanoletti explicará que en Canarias existe un elemento diferencial de sus productos basado en una cadena de valor sostenible. Posteriormente, se celebrará el encuentro entre compañías exportadoras de Canarias y distribuidores e importadores británicos. La calidad de los productos canarios se podrá demostrar ofreciendo a los importadores británicos la oportunidad de catar los vinos canarios y de degustar tapas y recetas del showcooking que preparará el cocinero canario Juan Santiago con materia prima de las islas.

Las actividades para la industria audiovisual serán por la tarde, a partir de las 16.00 horas, con la participación de Pilar Moreno, directora de Atracción de Inversión Extranjera de Proexca, y Pablo Hernández, presidente de la ZEC (Zona Especial Canaria). Durante esa tarde, se mostrarán casos de éxito en Canarias como lugar para los negocios y localizaciones de producciones audiovisuales. Posteriormente, se celebrará un encuentro entre publicistas y productores de contenidos de Canarias y del Reino Unido.

El tercer espacio, dedicado a la innovación y las nuevas tecnologías, comenzará también a las 16.00 horas y se centrará en las oportunidades que brinda Canarias para el establecimiento de negocios del sector, la digitalización y las startups. En este apartado, además participarán los representantes de Proexca y la ZEC, para mostrar algunos casos de éxito que se han dado en las islas. Finalmente, se pondrán en común las experiencias de empresas de ambos lugares en un encuentro especializado.