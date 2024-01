Turismo de Canarias estrena la segunda temporada de 'Discovering Canary Islands' tras lograr 45 millones de audiencia

Canarias/ Este 'reality' de aventuras, que comienza a emitirse el 26 de enero en Rakuten TV con Pilar Rubio de nuevo como presentadora, promocionará el archipiélago en 42 países europeos.

Turismo de Canarias promocionará de nuevo las islas a través de la segunda temporada de 'Discovering Canary Islands', el programa de aventuras que se estrenó en 2022 en Rakuten TV y que ha logrado un gran éxito de audiencia, al contar hasta el momento con 45 millones de espectadores, además de nueve galardones en distintos certámenes de marketing y publicidad, tanto nacionales como internacionales.

El próximo viernes 26 de enero, la plataforma de 'streaming' comenzará a emitir de nuevo este 'reality', que se difundirá en 42 países europeos y que vuelve a contar con Pilar Rubio como presentadora y con la participación de ocho 'influencers' de diferentes países como concursantes.

"Con este programa, que ha recibido nueve galardones por su carácter innovador, hemos creado un activo audiovisual realizado expresamente para la marca y que nos ha permitido multiplicar el impacto y generar en las audiencias una conexión emocional con el destino", asegura la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León.

'Discovering Canary Islands' ha ganado nueve premios desde su estreno en octubre de 2022. En diciembre, en los premios Best!N Travel logró el Oro en la categoría Best Branded Content. Además, recibió la Plata a la Mejor Acción en Branded Content y el Bronce a la Mejor Campaña Internacional en los Premios Eficacia, impulsados por la Asociación Española de Anunciantes. En los International Content Marketing Awards (CMA) logró el Oro en la categoría Best Partnership y la Plata en Best Travel.

Además, en la 54ª edición de los Premios Control, impulsados por la revista Ctrl ControlPublicidad, el 'reality' se hizo con el galardón en la categoría de Mejor Branded Content. El programa logró también tres importantes reconocimientos otorgados por Branded Content Marketing Association (BCMA): el Gran Premio al Mejor Branded Content del año, el de Mejor Estrategia y el galardón al Mejor Uso de los Medios.

"El formato elegido fue una apuesta arriesgada que nos ha permitido introducir a las Islas Canarias en el territorio del entretenimiento, con una promoción poco convencional y perfectamente alineada con las tendencias más actuales de consumo televisivo", tal y como asegura el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo.

Estos reconocimientos otorgados a 'Discovering Canary Islands' se suman a los elevados datos de audiencia obtenidos, pues 45 millones de espectadores europeos han visto ya la serie, que continúa disponible en la programación lineal y a la carta de la productora, lo que garantiza su permanencia en el tiempo en el ámbito internacional.

Ocho 'influencers' europeos

En la segunda temporada de este programa rodado en Canarias, concursantes de ocho nacionalidades diferentes, de perfil 'influencer', seguirán con la búsqueda de la mítica isla de San Borondón y competirán para ser el mejor explorador de Europa disputando diversas pruebas en el archipiélago, lo que permitirá que se conozcan no sólo los paisajes canarios, sino también su cultura y las tradiciones locales. Los participantes comenzarán en Lanzarote pasando por Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera hasta finalizar en El Hierro.

Al tratarse de una producción original de Rakuten TV, Turismo de Canarias se garantiza su difusión en 42 países europeos y más de 90 millones de hogares, lo que sin duda ayudará a seguir posicionando a las islas como un destino turístico de vanguardia.

Tal y como ocurrió ya en la primera edición, el 'reality' permitirá sumergirse en la cultura y tradiciones canarias y mostrar los paisajes espectaculares del archipiélago, que serán el marco de llamativas pruebas de fuerza, ingenio y destreza en una dinámica carrera que recorrerá las islas en seis episodios. Cada prueba es una llave para la siguiente, ofreciendo una ventaja o recompensa, y la posibilidad de conseguir, al final de cada etapa, una pista en forma de coordenada y parte de la leyenda para alcanzar el objetivo final: San Borondón.

'Discovering Canary Islands' está ideado y coproducido por Atlantia Media y Mediabrands Content Studio/Initiative. El equipo creativo cuenta con una larga experiencia en producción en España y a nivel internacional de formatos innovadores de entretenimiento, como 'Supervivientes', 'Gran Hermano' o 'Pekín Express'.





