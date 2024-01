Encuentro entre Puerto del Rosario y el turoperador Nekera para promocionar el turismo polaco

Para el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, "estas reuniones son cruciales para alcanzar la diversificación de nuestras fuentes de turismo y la expansión de nuestro atractivo a nivel internacional. Estamos comprometidos en seguir trabajando para posicionar a Puerto del Rosario como un destino turístico en el que el visitante pueda vivir experiencias inolvidables y descubriendo todo lo que nuestro municipio tiene para ofrecer".

En palabras del concejal de Turismo, Juan Jiménez, "Puerto del Rosario no cuenta con un elevado número de plazas alojativas, pero no por eso deja de ser un municipio con alto interés turístico. No solo somos la puerta de llegada de los turistas y pasajeros de cruceros a la isla, sino que también podemos ofrecer una amplia variedad de experiencias de calidad a nuestros visitantes."

Los representantes de Nekera quedaron muy satisfechos de este primer encuentro con los representantes del municipio y acordaron mantener conversaciones en la isla para profundizar en la forma de realizar la promoción turística de Puerto del Rosario en Polonia y entre los turistas polacos una vez que se encuentren en Fuerteventura.