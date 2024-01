Puerto de Rosario, renovará su distintivo de Destino Turístico Inteligente

Para concretar el proceso de renovación, el concejal de Turismo capitalino, Juan Jiménez, ha mantenido una reunión con Luis Gadea, responsable en Segittur de los Destinos Turísticos Inteligentes, en la que se ha manifestado el interés de ambas partes de cumplir todos los requisitos exigidos para esta renovación, que no supondrá coste económico para municipio.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, señaló que "este logro, obtenido por primera vez en 2021, marcó un hito significativo al convertirnos en el primer municipio de la isla y el segundo de Canarias en recibir esta distinción, la renovación de este distintivo es reflejo del arduo trabajo y compromiso demostrado por nuestro municipio en las áreas clave que establece Segittur".

En este sentido, el concejal de Turismo, Juan Jiménez, añadió que "hay un antes y un después desde que Puerto del Rosario obtuvo el distintivo como Destino Turístico Inteligente y estamos muy orgullosos de ello. Confiamos plenamente en que superaremos el proceso de renovación sin problema, puesto que hemos hecho los deberes en estos dos años".

Dentro de cada eje se diferencian varios ámbitos que evalúan al destino y son más de cuatrocientos puntos a cumplir por parte del municipio. El trabajo elaborado por Puerto del Rosario durante estos dos últimos años garantiza que va a ser posible renovar sin problema la distinción, puesto que se han cumplido los requisitos que dentro del Plan de acción debía cumplir, por ejemplo, la creación del Consejo turístico municipal que como órgano consultivo fue aprobado en el Pleno municipal en el 2023. La instalación de tres pantallas de información turística, la puesta en marcha de la aplicación de información y señalización turística basada en realidad aumentada, siendo de nuevo Puerto del Rosario el primer destino turístico que lo hizo, siendo en la actualidad más de once los destinos en Canarias que lo usan, la instalación de once puntos inteligentes que facilitarán la información para los turistas al tiempo que sirven como red de seguridad ciudadana, la dotación de elementos de seguridad en playas (one up), la puesta en valor de puntos del interior del municipio para la práctica de senderismo o la colaboración con todos los operadores turísticos que desarrollan su actividad en Fuerteventura, son acciones vinculadas gracias a la metodología DTI y algunas de las actividades que el municipio ha realizado en estos dos últimos años y que han puesto a Puerto del Rosario en el mapa turístico insular.