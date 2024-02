Turismo de Canarias promociona el buen clima de las islas transformando las estatuas más emblemáticas de Europa

Canarias/ Dentro de la campaña 'The sun changes your mood' se ha creado una versión más alegre y veraniega de las sombras de personajes como Sherlock Holmes, Winston Churchill o Franklin D. Roosevelt a través del uso de grafitis sostenibles.

"La suave temperatura que disfrutamos en invierno, cuando nuestros mercados sufren las inclemencias meteorológicas, sigue siendo una ventaja que nos diferencia de nuestros competidores y que evita que suframos de estacionalidad en la llegada de turistas", explica Jéssica de León.