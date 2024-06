Tenerife Global Summit 2024 arranca con la presencia de destacados ponentes nacionales e internacionales

Previamente, en la sesión inaugural participaron, además de la propia Bayona, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García; el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León; la concejala de Turismo y comercio del Ayuntamiento de La Laguna, Estefanía Díaz; el presidente de la Confederación Española de Hoteles y alojamientos Turísticos (Cehat) y de Ashotel, Jorge Marichal; y dos de los integrantes del comité organizador, el profesor de la Universidad de Strathclyde (Escocia) Tom Baum, y su homólogo de la Universidad de La Laguna, Eduardo Parra.El rector reflexionó que el turismo es parte del pasado de Canarias pero, sobre todo, lo será de su futuro, y reconoció que han surgido debates en torno a cuestiones como la gentrificación o la subida del precio de los alquileres. "En este contexto, negar la importancia del turismo en nuestra sociedad sería tan ciego como negar que los debates sobre el modelo productivo existen y son cruciales". Por ello, reivindicó el papel de la academia para afrontar estos análisis y proveer de conocimiento experto para contribuir a las soluciones. García recordó algunas de las prestaciones que la Universidad de La Laguna está realizando en relación al sector turístico, muchas de ellas en colaboración con otras instituciones, como la actividad de Instituto de Investigación Social y Turismo; la cátedra sobre el sector que mantiene con Ashotel; otra cátedra recientemente creada con el Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas sobre datos aplicados al turismo; la colaboración con el municipio de La Laguna en la elaboración de su Plan Estratégico turístico; y la participación de muchos de sus investigadores en el Observatorio del Turismo de Canarias.El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, reflexionó que, desde la última celebración de esta reunión científica, hace ya veinte años, se han producido muchos cambios en el sector turístico, una eclosión de la industria que ha permitido consolidar el estatus de Tenerife como destino competitivo, lo cual lleva aparejados compromisos y retos. En su opinión, las conclusiones de este foro pueden servir para mejorar la forma de crecer, de ordenar la llegada de visitantes y de hacer partícipe a toda la sociedad de los beneficios producidos por esta actividad, los cuales también puede ser utilizados para garantizar la sostenibilidad del territorio, destacó Lope Afonso.La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, señaló que hay que terminar con "el pensamiento cortoplacista" en el sector para profundizar en su calidad y sostenibilidad. También se refirió a la cátedra recientemente creada por su departamento junto con las dos universidades públicas canarias como una oportunidad para mejorar la investigación, el conocimiento y la toma de decisiones, un camino que ya se había iniciado mediante la creación del Observatorio del Turismo de Canarias, que forma parte de la red internacional de observatorios de este sector, Insto. Además, subrayó que "el turismo no es un fin y sí una herramienta para mejorar la vida de los canarios". Para la responsable autonómica "la conservación de los territorios es la única garantía para conservar la actividad, pero también la comunidad. El turismo es una industria que nunca será el problema, sino la solución".El presidente de Ashotel y la Cehat, Jorge Marichal, recalcó la idea de que "el turismo debe ser sostenible o no será" y, por ello, su organización ya cuenta con un plan de sostenibilidad que están aplicando los establecimientos alojativos. Marichal planteó cómo la sostenibilidad se ha enfocado en un aspecto específico a lo largo del tiempo: así, en los años 70 se centró en la economía y, una vez lograda cierta bonanza, el énfasis se puso en el medio ambiente para ahora tocarle el turno al desarrollo social. Sobre el debate en torno al modelo productivo, evaluó que se trata de un problema de "gestión del éxito", pues han surgido situaciones negativas derivadas "de hacer bien las cosas". Por ello, apeló a la universidad para colaborar con el sector y ayudar a dignificarlo.Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de La Laguna, Estefanía Díaz, dio la bienvenida al municipio a todas la personas asistentes y deseó que las sesiones fueran un éxito organizativo, mientras que los dos representantes del comité organizador, Eduardo Parra y Tom Baum, recordaron la historia de este evento científico surgido en 1994 como foro de reflexión sobre la situación del sector en un momento determinado que, en esta ocasión, se centra en asuntos como la gobernanza, el crecimiento sostenible e inclusivo, el mercado laboral, la transición ecológica, el turismo inteligente, la digitalización e, incluso, el desarrollo de La Palma tras el volcán.

Natalia Bayona

Durante su primera intervención en la mesa inaugural, la directora ejecutiva de ONU Turismo explicó que los debates sobre algunos problemas asociados al desarrollo del turismo no han surgido solo en España y son globales. También se refirió a la influencia negativa de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, que pueden parecer lejanos, pero "no lo están tanto y afectan a la confianza y la seguridad, sin las cuales no es posible tener un sector estable". También se posicionó de manera favorable al cobro de tasas turísticas. Posteriormente, ya durante su conferencia, Bayona desglosó datos para caracterizar el sector de manera global. Europa es la zona mundial más visitada en 2023, con un 55% de las llegadas, seguida por Asia y el Pacífico (18%), América (15%), Oriente Medio (7%) y África (5%). En cuanto a España, recibió 82,2 millones de visitantes, 14 de ellos en Canarias, por lo cual se puede hablar de una recuperación total del turismo pues, de hecho, esas cifras superan en un 2% las de antes de la pandemia.

La ponente puso mucho énfasis en la importancia de la inversión y, en ese aspecto, España también es un país líder, con inversiones de 18.000 millones en el periodo 2018-2023 no solo en España, sino en todo el mundo. Explicó que la inversión puede verse como una manera de cooperación internacional y que muchas compañías hoteleras españolas están diversificando su oferta en países que aún son destinos emergentes como Albania o Tanzania, contribuyendo así a su desarrollo.

Los desafíos del sector son comunes en todo el mundo, y citó algunos como la saturación de algunos destinos, la falta de implicación de las comunidades locales y la sostenibilidad. Sobre los alquileres a corto plazo, dio el dato de que ha aumentado globalmente en un 25,7%, por lo que, a su juicio, es necesario que los países lo regulen adecuadamente y también los graven fiscalmente. Puso el ejemplo más radical de Nueva York, cuya legislación los ha prohibido totalmente pero, en todo caso, es una decisión que cada destino debe adoptar.

La Global Summit Tenerife 20224 está coorganizada por la Universidad de La Laguna, el Cabildo a través de Turismo de Tenerife, la Universidad de Strathclyde de Glasgow (Escocia) y el apoyo de la Organización Mundial del Turismo. Participará más de una veintena de universidades de todo el mundo, que presentarán investigaciones, comunicaciones y trabajos, y reunirá a expertos de diferentes ámbitos relacionados con el sector turístico para debatir el estado del arte de esta industria y los retos que debe afrontar.