La facturación turística en Canarias crece un 48% respecto a 2019 con un aumento de turistas del 19%

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, visitaron en esta segunda jornada de Fitur el espacio dedicado a cada una de las islas. Turismo de Canarias se encuentra presente en esta feria para, entre otros objetivos, poner el foco en el incremento de la facturación turística en 2025, especialmente a través de impulso de las experiencias en destino, sin aumentar los niveles actuales de llegadas turísticas.

El año pasado, la facturación turística de las islas creció un 48% respecto a 2019, pasando de los 14.900 millones de euros del año prepandemia a los 22.000 millones de euros de 2024, a los que habría que sumar los 2.000 millones de euros del mercado interno. Un crecimiento de casi el 50% que se ha logrado con un aumento de turistas muy inferior, el 19%.

"Queremos seguir aumentando el gasto en destino, que el año pasado ya creció un 26%, conectando con aquellos segmentos turísticos de mayor valor y que comparten el objetivo de generar un impacto positivo de la actividad turística en el medioambiente, en la cultura y en la ciudadanía de las islas", explicó la consejera.

A la par que se trabaja para aumentar el gasto en destino, Turismo de Canarias sigue consolidando la diversificación de mercados. Las previsiones para este año, que cifran en un 6% el aumento de la conectividad aérea, denotan cómo se ha crecido en países como Portugal, Polonia, Hungría, Italia o Irlanda.

"Canarias es el archipiélago mejor conectado de Europa, con 156 destinos, 775 rutas y 54 aerolíneas, lo que nos permite diversificar mercados y reducir nuestra dependencia", detalló De León, que recordó que, además de contar con nuevas rutas hacia Serbia y Grecia, las islas siguen expandiéndose hacia Europa del Este.

Países como Polonia (29%), Rumanía (28%), Hungría (23%), Portugal (19%), Italia (14%) o Irlanda (13%) han experimentado un fuerte impulso, mientras que Croacia aumenta su programación aérea este año hasta el 41% y Eslovaquia un 27%, aunque todavía con un bajo número de plazas.

A estos datos se suma el crecimiento del 8% en la conectividad con el mercado peninsular, un turista que interesa mucho al destino "por su mayor relación afectiva y mayor conocimiento del archipiélago y porque quiere conocer nuestra tierra durante su viaje", aseguró la consejera. "Este visitante se caracteriza por ser más curioso a la hora de explorar las islas y muestra un mayor interés por conocer nuestras tradiciones, gastronomía y paisajes", detalló De León.

Los turistas peninsulares que visitan Canarias son más jóvenes que la media, con 40 años frente a 46 años. Además, otorgan una menor importancia al clima como factor de elección (63% vs. 75%) y se caracterizan por un menor deseo de descansar (27% vs. 51%) y una mayor preferencia por explorar las islas (37% vs. 21%).

Los paisajes son un factor más importante para los turistas peninsulares (54%) que para el total de turistas (35%). El 11% visita más de una isla en su viaje frente al 8% del conjunto y el 35% elige sólo alojamiento (frente al 29%) y sólo el 20% el todo incluido (33% del total).

Además, pasan más horas al día fuera del alojamiento (10 horas vs. 7) y es un turista más independiente. El 65% recorre la isla por su cuenta (frente al 48%) y prueban más la gastronomía canaria (44% vs. 26%). También visitan más los parques de ocio (16% vs. 14%) y van en mayor proporción a las bodegas y mercadillos (18% vs. 11%) y a los museos y exposiciones (18% vs. 10%).

Presentaciones y reuniones

En el marco de Fitur 2025, el equipo de Turismo de Canarias ha mantenido reuniones con aerolíneas y turoperadores tan relevantes como TUI, Air Europa, Ryanair, Vueling, eDreams, Booking, Jet2 o Iberia, entre otros.

La empresa pública Turismo de Islas Canarias presentó el videojuego 'Find the Seasouls', lanzado en la conocida plataforma internacional Roblox. Se trata de una experiencia diseñada para fomentar el cuidado del medioambiente en las nuevas generaciones de viajeros de manera lúdica y pedagógica, que en menos de un mes desde su lanzamiento ha superado el millón de visitas y obtenido una calificación positiva del 96%.

También se hicieron públicos los avances en la elaboración del Plan de Acción Climática de El Hierro, que fue presentado el año pasado en Fitur. Este plan tiene como objetivo hacer de esta isla un referente global en turismo sostenible a través de la descarbonización del destino, su adaptación al cambio climático y la creación de valor para los visitantes, pero sobre todo, para sus ciudadanos. Tras una primera fase de identificación y análisis de desafíos climáticos, ya ha culminado la segunda fase, que consiste en la selección de objetivos y acciones que debe incluir este documento y que ya se han materializado en cuatro programas diferenciados.

También en la feria se presentó la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares, que busca definir una serie de ejes estratégicos derivados de un proceso de inventario de las necesidades en materia de infraestructuras turísticas de cada isla. Este plan, elaborado junto con los siete cabildos y los 88 ayuntamientos, pretende maximizar la rentabilidad de las inversiones públicas y garantizar que los residentes sean los beneficiarios de estas mejoras.

Finalmente, se explicó la evolución de los Planes de Sostenibilidad Turística de Islas Canarias, que se gestionan desde el año 2020 a través de una convocatoria ordinaria y que impulsan el proceso de transformación del destino, incorporando manera efectiva la sostenibilidad y la digitalización en la gestión de los recursos, infraestructuras y productos turísticos.