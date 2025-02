Gran Canaria supera por primera vez los 6.000 millones en facturación turística

El gasto medio por turista y viaje en Gran Canaria se sitúa en 1.493,54 euros cuando el año anterior, el ejercicio de 2023, estaba en 1.460,75 euros. Nórdicos y alemanes vuelven a ser los que más gastan en su estancia vacacional, con una media de 1.767,23 euros para los primeros y de 1.730,88 euros en el caso del cliente germano. De esta manera, los mercados históricamente mayoritarios en Gran Canaria siguen siendo los más rentables. El británico, un cliente que ha aumentado su presencia en la isla de manera notable en los últimos años, presenta un gasto cercano a la media, con 1.415,94 euros.

En términos de facturación total, el cliente alemán es el que más aporta a la suma total con 1.360.188.261,20 euros. Le siguen los nórdicos, con 1.292.605.417,10 euros, a poca distancia de los clientes de Reino Unido, que aportaron 1.239.498.215, 70 euros. El gasto en alojamiento suma 2.622.417.420,20 euros. Mientras, la facturación en medios de transporte suma 1.733.829.656,90 euros.

El cuarto trimestre del año ha sido el más productivo en cuestiones de facturación al corresponder al inicio de la temporada de invierno del destino insular. Además, destaca la recuperación del mercado alemán, tras varios años de incertidumbre. La presencia de germanos ha aumentado un 10% en el último ejercicio y la facturación ha pasado de 917.796.750,29 euros en 2022 a 1.360.188.261,20 euros en 2024.

En cuanto a la llegada de turistas, Gran Canaria ha cerrado el ejercicio de 2024 con la presencia de 4,71 millones de clientes en la isla, con un 8% de aumento, aproximado, sobre el ejercicio anterior, según la estadística de Frontur. El destino insular alcanza con estos datos, la mayor cifra en volumen de llegada de su historia al superar los 4,5 millones de 2017 (4.587.000 turistas), tras un mes de diciembre que rozó el medio millón de turistas: 498.966, un 6,8% más que en diciembre de 2023. Se trataría del mes con mayor actividad de la historia de la industria turística en Gran Canaria.

En cuanto al empleo directo, el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado un 5,61% en el último año, mientras que el número de contratos subió un 11% en la comparativa interanual.

"Estamos cumpliendo nuestros objetivos, según se estableció en el Plan Estratégico para el periodo 2021 y 2025, de tal manera que estamos sacando un mayor rendimiento a cada cliente que nos visita. Este es el objetivo de Gran Canaria desde hace cuatro años. Tenemos una facturación histórica y sabemos que también ha aumentado el volumen económico que reciben los municipios no turísticos y que antes estaban al margen de la riqueza que genera este sector. Además, hemos ganado en el proceso de diversificación de mercados de clientes y también ha bajado la estacionalidad de muchos de ellos, con lo que ganamos en fortaleza al reducir la dependencia de los mayoritarios, y todo ayuda a que el crecimiento en volumen sea sostenible según las capacidades de nuestra isla, por lo que estamos en una línea de crecimiento que entendemos es correcta".

Carlos Álamo señaló que con relación a los datos de alojamiento del ejercicio 2024, con un incremento 1,84%, con una ocupación del 71,14% de las plazas, los ingresos totales han aumentado un 14,8%. Mientras, el número de pernoctaciones, con 27.934.940 estancias ha crecido un 5,67%.

Por otro lado, el consejero de Turismo destacó la influencia del sector en la creación de empleo. "Estamos también en un momento histórico en este sentido. En todo el país vemos como es la industria turística la que impulsa el empleo a cotas que no se ven desde hace varias décadas y que, cuyos porcentajes de empleo, nos llevan a estar en un crecimiento económico que es innegable y la envidia de Europa", valoró, antes de añadir que "se produce una influencia positiva del sector en la sociedad a través del empleo como también se ve en el comercio".

El consejero de Turismo explicó que el 2025 se presenta con una tendencia similar, "al alza" a la de 2024. "Nosotros concluimos el último año del Plan Estratégico 2021 y 2025 en el que nos adelantamos a todos en el reto de crecer más en ingresos que en visitantes y seguiremos trabajando estas premisas a través de la oferta complementaria, atrayendo a un cliente de mayor gasto y mediante la puesta en valor del producto local, entre otros aspectos de la estrategia. Somos conscientes de que hay muchas cosas que mejorar para que la riqueza que genera esta industria llegue de manera más nítida a las familias grancanarias pero el salto de calidad del destino es evidente y nuestra senda es la correcta. Aquí encuentras motivos para gastar que antes no tenían. Ahora todos copian el modelo de crecimiento de Gran Canaria", finalizó Álamo.