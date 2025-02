Carnaval 2025: Canarias con alta demanda en viviendas turísticas y variedad de precios

Canarias/ El comienzo del año trae consigo un incremento en el turismo en las Islas Canarias, impulsado por la festividad de los carnavales, lo que las posiciona entre los destinos más populares de España en esta época. La empresa especializada en alquileres vacacionales y apartamentos, Holidu (www.holidu.es), ha analizado los precios, ocupación y preferencias de los viajeros que buscan alojamiento en la región.

Reservas de alojamientos turísticos en Canarias durante el Carnaval

El Carnaval se vive intensamente en todas las Islas Canarias, con celebraciones singulares en cada una de ellas. Los viajeros pueden elegir entre diversos destinos según sus gustos para sumergirse en las tradiciones locales. En cuanto a la demanda de alojamientos turísticos durante febrero, Gran Canaria lidera con un 89% de ocupación. Le siguen Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, cada una con un 88%. Tenerife alcanza un 87%, mientras que La Gomera registra un 85% y El Hierro un 72%.



La fuerte demanda está en línea con los resultados de la última encuesta de la empresa, que consultó a propietarios de viviendas turísticas en Canarias sobre sus expectativas de reservas para la temporada de otoño/invierno. Según los datos, el 83% espera igualar o superar el número de reservas del año pasado, mientras que solo el 17% anticipa una disminución.

Precios en las islas y las ciudades más convenientes en Tenerife y Gran Canaria

En febrero, Lanzarote registra el precio medio por noche más elevado en alojamientos turísticos, con 159 euros. Le siguen Gran Canaria con 144 euros, Tenerife con 139 euros y Fuerteventura con 115 euros. Entre las opciones más económicas se encuentran La Palma con un promedio de 95 euros, La Gomera con 83 euros y El Hierro, la alternativa más accesible, con 73 euros por noche.

En Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Telde se presentan como las opciones más económicas, con un precio medio de 112 euros por noche en viviendas turísticas. Les siguen Puerto de la Cruz con 126 euros y Santa Cruz de Tenerife con 134 euros, mientras que Adeje destaca como el destino más caro, con un promedio de 186 euros por noche.

En Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria registra un precio medio de 128 euros por noche, y Maspalomas se posiciona como el destino más costoso, alcanzando los 168 euros por noche.

"El Carnaval es una de las épocas más vibrantes del año para el turismo en Canarias. Estas festividades no solo atraen a viajeros locales e internacionales, sino que también impulsan significativamente la demanda de viviendas turísticas en la región. Cada año vemos cómo se consolidan como un motor clave para la economía local", afirma Jennifer Amate, Directora de Holidu para las Islas Canarias.

Preferencias en las búsquedas a nivel regional para Febrero

En los últimos tres meses, las preferencias de los viajeros para febrero en alojamientos turísticos han mostrado una clara tendencia a nivel regional. Las viviendas con piscina encabezan la lista, siendo la opción más demandada con un 78% de preferencia. Les siguen los alojamientos que ofrecen conexión a internet, con un 24%, y aquellos que cuentan con balcón o terraza, con un 18%. Por último, las viviendas turísticas con cocina equipada registran un 11 % de interés entre los usuarios.

Regulaciones y turismo: balance entre crecimiento y comunidad en Canarias

En el marco de la temporada turística y según la última encuesta de Holidu, los propietarios de viviendas turísticas en Canarias compartieron opiniones variadas sobre el impacto de las regulaciones en las comunidades locales. El 58% respalda un enfoque equilibrado que contemple tanto el bienestar de los residentes como los intereses de los propietarios. Un 3% considera necesarias normativas más estrictas para mitigar los efectos de la gentrificación, mientras que el 18% no tiene una postura definida, evidenciando la diversidad de perspectivas sobre este asunto.

En cuanto al flujo de turistas, el 75% de los propietarios considera que la afluencia es "razonable", mientras que el 16% opina que es alta. Por último, el 39% señaló que no tuvieron ningún efecto en su negocio de alquiler vacacional, un 14% reportó que sí impactaron en su operación, mientras que un 43% mencionó que no hubo protestas cerca de su propiedad.

Metodología Los datos para este estudio se recogieron de la base de datos Holidu por el equipo de expertos del Grupo Holidu. Los datos de precios consideraron el coste y ocupación promedio por noche calculando el promedio de Febrero 2025 en las Islas Canarias.

Entre el 3 y el 17 de septiembre de 2024, Holidu encuestó a un total de 801 propietarios de alquileres vacacionales en España, incluyendo una muestra de 207 propietarios de Las Islas Canarias. De estos, el 88% eran propietarios particulares y el 12% eran agencias de alquileres vacacionales o administradores de propiedades.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)