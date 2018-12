Llega a Canarias Pipper, el primer perro turista que da la vuelta a España para promocionar los viajes con mascota

Canarias/ Durante un año recorre 50 destinos emblemáticos de todo el país dando pistas sobre qué visitar, dónde alojarse y comer, etc. a quienes se mueven con perro.

Los vídeos y fotos de este 'influencer' perruno, que ya tiene más de 40.000 seguidores en las redes, pueden verse en www.pipperontour.com



La gira empezó en mayo en Salamanca, ha pasado ya por 11 comunidades autónomas y se extenderá hasta mayo de 2019

En Canarias, Pipper visitará las islas de Tenerife y Gran Canaria recorriendo sus capitales, pueblos con encanto y espacios naturales

Diciembre de 2018. Promocionar los principales destinos turísticos entre las personas que viajan acompañadas de su mascota y dar a conocer el creciente número de recursos públicos y privados que ya aceptan perros de compañía. Es la misión de Pipper, el primer perro turista que, durante un año, está dando la vuelta a España (hasta mayo de 2019) visitando 50 destinos emblemáticos del país y contando en su blog y redes sociales (@pipperontour) su experiencia en atracciones turísticas, hoteles, restaurantes, transportes... que ya son 'dog friendly'. Pipper ya ha pasado por la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias,

Cantabria, País Vasco, Baleares, Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja. Desde este miércoles, 12 de diciembre, recorre Tenerife y a partir del lunes 17 visitará Gran Canaria.

La gira nacional de Pipper es posible gracias al apoyo de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León; Renfe; Bankia, primer banco 'dog friendly' de España; Bayer; el fabricante de alimentación natural para perros y gatos Dingonatura, y Trixie, líder europeo en accesorios para animales de compañía.

Esta singular aventura comenzó en mayo en Salamanca. Durante su viaje, Pipper protagoniza fotos y "cortometrajes" de ficción en lugares que admiten la entrada de perros actuando como un turista más: comiendo en un restaurante, de tapas en una terraza, comprando en comercios, viajando en tren y en bici... y visitando los principales iconos 'dog friendly' de cada destino (desde la catedral de Salamanca al museo San Isidoro de León –la Capilla Sixtina del románico-, la Casa Batlló en Barcelona, etc.).

Pipper difunde sus vídeos a través de su canal de Youtube y de su página www.pipperontour.com, en la que también cuenta su experiencia en cada destino dando

información práctica para quienes tienen perro y quieren viajar con él. Además, protagoniza instantáneas en lugares emblemáticos que distribuye en sus perfiles en Instagram, Facebook y Twitter (@pipperontour), en los que ya tiene más de 40.000 seguidores.

A través de estos canales, los usuarios pueden participar compartiendo pistas de sitios donde los perros son bienvenidos (hoteles, restaurantes, cafeterías, comercios, atracciones turísticas...) e invitando a Pipper a conocerlos y a grabar en ellos alguno de sus vídeos.

La iniciativa se inspira en embajadores caninos de Japón, Florida o Londres, pero en este caso, la peculiaridad es que Pipper tiene por delante el reto de dar la vuelta a todo un país y mostrarlo a través de "cortos" protagonizados por él grabados exclusivamente en recursos que admiten mascotas, como el tren, medio que utiliza para desplazarse junto al coche y la bici.

Los españoles conviven con 5 millones de perros, que son uno más de la familia

Se calcula que en España hay unos 4 millones de hogares donde los perros (más de 5 millones) son uno más de la familia. El censo de animales de compañía crece (los hay en el 40% de los hogares) debido a los beneficios psicológicos y sociales que aportan, el aumento de la longevidad de la población y del número de personas que viven solas. Y quienes conviven con un perro, también quieren viajar con él. Reflejo de esta realidad es el creciente número de hoteles, restaurantes, medios de transporte, etc. que admiten clientes acompañados de sus mascotas, e incluso ofrecen una atención especial a sus invitados de cuatro patas (con bebederos, camas caninas, alimentos adecuados...).

Además de impulsar el turismo con mascota en el segundo país más visitado del mundo, Pipper on Tour busca sensibilizar sobre el respeto a los animales y el papel que los perros tienen en nuestra sociedad asistiendo a las personas en campos diversos y desempeñando un importante rol en la integración de colectivos de todo tipo, además de aportar su granito de arena en la lucha contra el abandono de animales y la promoción de la tenencia responsable.

Tras arrancar en Salamanca, y pasar por los citados territorios, la gira sigue ahora por Canarias, la Comunidad Valenciana... hasta visitar todas las comunidades autónomas.

Durante su recorrido, Pipper realiza una cobertura especial de Castilla y León actuando de "embajador" de la región.

