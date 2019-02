Cuatro playas canarias, entre las mejores de España

TripAdvisor ha reconocido a 352 playas en total, incluyendo una lista de las 25 mejores del mundo y listas específicas para África, Asia, Europa, América del Sur, Australia, América Central, Medio Oriente, Pacífico Sur, Caribe, Brasil, Costa Rica, Francia, Alemania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Portugal, España, Tailandia, Turquía, Reino Unido y los Estados Unidos. Los ganadores de los premios se determinaron según la cantidad y la calidad de los comentarios y puntuaciones de los viajeros a las playas en TripAdvisor, reunidas durante un período de 12 meses. En el ranking mundial, Baia do Sancho en Brasil ha sido coronada como la playa número uno en el mundo.

Top 10 Playas de España

1. Playa de la Concha, San Sebastián, País Vasco

Opinión reciente en TripAdvisor: "La playa de La Concha es quizás lo más conocido de San Sebastián y con razón. Es una de las playas urbanas más bonitas de Europa y con merecido reconocimiento. Tanto la playa como el paseo son lo más característico de la ciudad, y un lugar para ver sin llegar nunca a saciarse. Recorrer el paseo de un extremo a otro, escuchar el ruido del mar, ver los cambios de marea o bañarse en sus aguas, se convierten en experiencias inolvidables".

Consejos de los usuarios: da un paseo hasta el final de la playa para admirar el Peine del Viento de Chillida.

2. Playa de Ses Illetes, Formentera, Islas Baleares

Opinión reciente en TripAdvisor: "Situada en el extremo norte de la Isla Formentera, vía barco privado preferentemente. Es una playa tipo duna que forma un talud de arena fina con una pendiente suave y una profundidad a 50 metros de la playa de 1,5 m. El fondo hace que el agua sea cristalina y un lugar ideal para bucear. Por su belleza la considero una de las mejores del mundo".

Consejos de los usuarios: no hay baños públicos y es recomendable llevar sombrilla, neverita con bebidas, etc. Mejor visitarla en temporada baja para evitar la masificación del verano.

3. Playa de Muro, Mallorca, Islas Baleares

Opinión reciente en TripAdvisor: "Una playa de arena blanca, de aguas cristalinas y poco profundas, donde los niños pueden construir todos los castillos de arena que deseen y adentrarse al agua sin miedo a cambios repentinos de profundidad y oleajes. Ideal también para pasear. Una playa tranquila para disfrutar en familia".

Consejos de los usuarios: es muy recomendable llevar bebida fresca y a ser posible sombrilla, ya que no hay árboles en la misma playa.

4. Playa de Cofete, Fuerteventura, Islas Canarias

Opinión reciente en TripAdvisor: "Quizás sea la mejor playa del mundo, rodeada de naturaleza. Su difícil acceso hace que el paraje sea excepcional y que no haya sido modificado por la mano del hombre a excepción de un antiguo poblado".

Consejos de los usuarios: se recomienda ir con un todo terreno o similar, así como con un conductor avezado y prudente.

5. Playa de la Barrosa, Chiclana, Andalucía

Opinión reciente en TripAdvisor: "Sin duda la mejor playa de España. Ideal para reparadores paseos. No hay masificación urbanística, pero cuenta con todos los servicios que se puedan desear en sus ocho kilómetros, desde la Torre Bermeja hasta los acantilados de Roche".

Consejos de los usuarios: hay un punto destacado llamado Punto Mágico en el cual se ve la puesta de sol impresionante.

6. Playa Del Duque, Costa Adeje, Tenerife, Islas Canarias

Opinión reciente en TripAdvisor: "Está situada en la esquina de las Américas, y eso la hace una playa bastante más tranquila que otras. Por otro lado, estar frente la Bahía hace de ella una playa perfecta para darte un bañito. Hay un parking cerca y muy buenos restaurantes".

Consejos de los usuarios: no hay duchas, por lo que es recomendable llevar agua para quitarse la arena negra tras la visita.

7. Playa de Sotavento, Costa Calma, Fuerteventura, Islas Canarias

Opinión reciente en TripAdvisor: "Vale la pena ir a primera hora de la mañana (sobre las 9) y estar en las lagunas hasta que empieza a subir la marea ¡Es increíble! Procura estar atento a la marea porque de un momento a otro sube y te ves teniendo que ir con las cosas en alto hacia la orilla".

Consejos de los usuarios: Conviene ir preparado con comida, agua etc. porque no tiene servicios.

8. Playa de Las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias

Opinión reciente en TripAdvisor: "La arena blanca bañada por aguas cristalinas hacen que sea un lugar idílico. Se respira una tranquilidad que no se puede calificar".

Consejos de los usuarios: Es ideal para amantes del surf. ¡No olvides la tabla!

9. Playa de Bolonia, Tarifa, Andalucía

Opinión reciente en TripAdvisor: "La belleza de esta playa es invaluable, para mí, la mejor sin duda alguna de todas las que he estado. Poco más que decir, es una visita obligada si estas por la zona, aunque no sea para bañarte".

Consejos de los usuarios: acude en temporada baja para disfrutar de sus aguas cristalinas en soledad. Es aconsejable también comprobar si sopla el levante previamente.

10. Playa de Alcudia, Mallorca, Islas Baleares

Opinión reciente en TripAdvisor: "Excepcional. Protegida, mirando al sur, muy ancha, de aguas muy transparentes, playa urbana en su parte cercana al puerto, con fondo espectacular de palmeras en la bahía".

Consejos de los usuarios: los chiringuitos son variados y económicos, así que deja la neverita en casa y disfruta de un día completo en la playa sin cargar con refrescos y comida.

"Con la llegada del buen clima, muchos de nosotros empezamos a soñar con las vacaciones, y con estas increíbles playas pretendemos inspirar a los viajeros a comenzar a planificar su próxima escapada. Esta lista de las playas seleccionadas por viajeros de todo el mundo como las mejores tiene algo para todos, ya sean surfistas, familias con niños, amantes del sol o de la vida marina ", comenta Blanca Zayas, responsable de comunicación de TripAdvisor en España. "Estamos muy orgullosos de contar con varias playas nacionales en el listado de ganadores mundiales y europeos, todas ellas galardonadas ya en previas ocasiones por sus aguas cristalinas, limpieza y servicios".

Lista de ganadores españoles de los Premios Travellers' Choice Playas 2019

https://www.tripadvisor.es/TravelersChoice-Beaches