Las Islas Canarias, uno de los destinos de verano más populares para 2019

Madrid, 11 de junio de 2019 – TripAdvisor®, la mayor web de viajes del mundo, ha anunciado los resultados de su informe 'Vacaciones de Verano 2019', destacando los 10 destinos nacionales más populares para este verano, basados en los intereses de reserva de los viajeros españoles. El informe también destaca algunos consejos para descubrir las joyas ocultas del destino como un local.Una reciente encuesta de TripAdvisor1 revela que los viajes de verano están aumentando. TripAdvisor encuestó a más de 1500 viajeros españoles, revelando que un 95% tiene en mente disfrutar de vacaciones de verano, en comparación con el 91,5% que afirma haber viajado el pasado verano. De los participantes de la encuesta, un 39% viajará a destinos nacionales, siendo Tenerife el destino preferido dentro de España para realizar un viaje de verano. Le siguen Benidorm y Mallorca. Gran Canaria y Lanzarote se situán en la sexta y séptima posición, respectivamente, mientras que Fuerteventura ocupa el noveno puesto de destinos más buscados por los viajeros españoles para este verano.El 37%, por su parte, disfrutará de sus vacaciones en otro país, situando a Londres como lugar favorito para viajar en vernao fuera de España. Los siguientes en la lista son Nueva York y París. El 24% restante pasará sus vacaciones tanto en destinos nacionales como internacionales. Respecto a la motivación a la hora de elegir destino, 4 de cada 10 se mueven por el interés que tenga en conocer el destino, si bien un 16,5% se deja guiar por los precios (vuelos baratos, oferta en un hotel o paquete vacacional, etc.).En lo relativo a la duración y precio de los viajes, la mayoría se irá durante dos semanas (35,5%) y contará con un presupuesto de entre 1000 y 3000 euros por persona, incluyendo transporte, alojamiento, restaurantes, ocio... Parte de ese dinero (entre un 10 y un 20% de media) irá destinado a lugares de interés turístico o atracciones locales. Muchas de ellas ofrecen venta anticipada de entradas, una opción a la que este verano recurrirá un 45,5% de los españoles con el principal objetivo de ahorrar tiempo al saltarse largas colas. Por su parte, los restaurantes supondrán un 20-40% del presupuesto.Los viajes en pareja son los más frecuentesAgosto es el mes en el que la mayor parte de los encuestados tiene planeado viajar, con un 36%. Le siguen julio (25%), y septiembre (22%), mientras que junio es el mes en el que menos españoles disfrutarán de sus vacaciones de verano (17,5%). La gran mayoría (38,5%) ha elegido esas fechas porque afirma que solo puede coger las vacaciones en ese periodo, mientras que un 16,5% señala que se debe a la disponibilidad de sus compañeros de viaje. Precisamente, es en pareja como más viajan los españoles (40%). Un 39% pasará las vacaciones en familia, un 17% con amigos y un 4% se animará a viajar solo. El 1% restante señaló que viajará en grupo con desconocidos.Los españoles, previsores a la hora de viajarLos hoteles siguen siendo el alojamiento más elegido por los viajeros españoles, con un 49%. Las propiedades de alquiler, con un alejado 12,5%, son la segunda opción. Respecto a la antelación con la que se realizan las reservas, un 33,5% de los encuestados por TripAdvisor aseguró haber realizado la reserva con más de tres meses de antelación, mientras que el 32% señaló que la haría dos o tres meses antes.Aumenta la eco-responsabilidad durante los viajesEl 28% asegura que será más eco-responsable durante su viaje de verano, en comparación con el año pasado. Entre las medidas que más tomarán los españoles para respetar el medioambiente en las vacaciones están prestar más atención a no dejar residuos en la naturaleza, reciclar más durante la estancia o intentar generar menos basura.Destinos más buscados por los viajeros españoles para el verano 2019

Destinos nacionales Destinos internacionales

1. Tenerife 1. Londres

2. Benidorm 2. Nueva York

3. Mallorca 3. París

4. Roquetas de Mar 4. Albufeira

5. Menorca 5. Roma

6. Gran Canaria 6. Cerdeña

7. Lanzarote 7. República Dominicana

8. Chiclana de la Frontera 8. Santorini

9. Fuerteventura 9. Ámsterdam

10. Ibiza 10. Cuba

"No es ninguna sorpresa que a los viajeros les gusten estos lugares tan populares, pues ofrecen una experiencia vacacional muy interesante. Este informe muestra que con, un apoyo adecuado a la hora de planificar el viaje, los viajeros pueden explorar destinos populares fuera de los circuitos habituales", explica Blanca Zayas, responsable de comunicación de TripAdvisor en España. "TripAdvisor ofrece una gran cantidad de información para planificar el viaje antes o en el mismo destino. Ayudamos a los viajeros a encontrar las mejores recomendaciones para alojarse, comer y visitar lugares de interés que se adapten a las necesidades individuales".

Destinos populares de vacaciones de verano y consejos para visitarlos como un local

1. Tenerife. La isla ofrece numerosos planes y una gastronomía excepcional, pero también es un destino lleno de joyas ocultas y lugares por descubrir. Los viajeros pueden ir más allá de la costa y toparse con bonitos paisajes del interior en los que practicar senderismo, pasar un día en contacto con la naturaleza o descubrir formaciones rocosas originales y únicas.

2. Benidorm. Sus grandes playas, sus largos paseos marítimos y su arquitectura vertical hacen de la ciudad alicantina un refugio deseado por viajeros españoles y extranjeros. Además de su inmensa costa y de su variada oferta gastronómica, los viajeros pueden encontrar lugares del interior cercanos a Benidorm para descubrir nuevos parajes y lugares escondidos, como las Fuentes del Algar en Callosa d'en Sarrià o el Castell del municipio de Guadalest.

3. Mallorca. Mallorca es el paraíso veraniego para muchos españoles y europeos. Hermosas playas, aguas cristalinas y muchos planes para todas las edades. Pero, a lo largo y ancho de la isla, los locales fomentan la tradición y sus raíces, adoptando el concepto de viaje sostenible. Más allá de los complejos turísticos, los viajeros pueden alojarse en una casa rural, dirigirse al oeste de la isla hacia la costa eculpida en acantilados y agua color esmeralda, o visitar el norte para encontrar bahías rodeadas de pinos.

La app de TripAdvisor, el compañero de viaje ideal durante el viaje

Cuando el usuario se conecta, la página de incio se transforma en una fuente de información personalizada. Cuando se busca un destino en particular, el feed se adapta a la ubicación geográfica. Por ejemplo,el usuario puede ver un artículo de un crítico gastronómico sobre el mejor restaurante de la ciudad, una guía de viaje con "joyas ocultas de la ciudad" y una reseña de un amigo. Ahora, con esta aplicación, no hay necesidad de planificar el viaje con antelación, permitiendo al usuario ser espontáneo.