Las patronales turísticas piden celeridad a Madrid en la transferencia de los 15 millones a las Islas para conectividad y promoción

Canarias/ Recuerdan al Gobierno central que la modalidad de contratos que se pretende bonificar, la de fijos discontinuos, no tiene aplicación en Canarias, y piden adaptar la medida al Archipiélago. Las patronales turísticas canarias Ashotel, Asofuer, FEHT y la Federación Turística de Lanzarote (FTL) piden celeridad al Gobierno central para la transferencia de los 15 millones de euros aprobados en el plan de choque tras la quiebra de Thomas Cook y que explicó en el Parlamento de Canarias la ministra del ramo, Reyes Maroto, el pasado martes, encuentro al que asistieron, entre otros, los presidentes de las citadas patronales.



Tras conocer la semana pasada las medidas arbitradas por el Gobierno de España para paliar los efectos de la quiebra del segundo turoperador más importante para Canarias, las patronales urgen al Ejecutivo central a firmar el convenio Canarias-Estado "cuanto antes", con el fin de que el Gobierno regional disponga cuanto antes de esa partida para poner en marcha acciones de promoción y marketing en origen que activen la demanda. El objetivo es que las plazas anunciadas ya por algunas compañías no caigan en el riesgo de perderse por la falta de conectividad de Canarias y se pueda estabilizar la situación.

De la misma forma valoran la "prontitud y celeridad" con la que han actuado el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, junto a sus equipos. En especial destacan la labor pedagógica que han realizado para dar a conocer y transmitir las particularidades del sector turístico en relación a otros destinos del país ante los representantes ministeriales del Gobierno de España.

Las patronales hacen especial hincapié en los sobrecostes derivados, principalmente, de la lejanía del Archipiélago con respecto a los principales mercados emisores de Europa y también la península. Así, con relación a la bonificación de las tasas aéreas, las patronales estiman que, sin ser desdeñables, "hubiera sido mucho más efectivo una bonificación generalizada a los vuelos con destino Canarias". Además, aprecian que cualquier medida bonificadora "debería entrar en vigor de forma inmediata porque Canarias está ahora inmersa en la temporada alta turística", e insisten en que no tiene sentido que entren en vigor a partir del 1 de enero de 2020, tal y como se ha anunciado inicialmente. Al respecto, recuerdan también que la conectividad y las tasas aeroportuarias son realidades estructurales y estratégicas, por lo que las medidas sobre específicas de este ámbito son insuficientes y temporales, no resuelven en sí el problema en Canarias.

Los presidentes de las patronales turísticas canarias vuelven a hacer una llamada de atención a AENA para que haga un mayor esfuerzo e intervenga en las tasas y bonificaciones, porque, recuerdan, "los aeropuertos canarios generan buena parte de sus beneficios y contribuyen al mantenimiento de su red". "Pedimos a AENA que devuelva a Canarias en modo de bonificación e incentivos el peso importante que tienen estos aeropuertos en su red", insisten.

Medidas específicas en empleo

De igual forma, y en relación a la protección del empleo, opinan que hubiera sido más adecuado para el Archipiélago adoptar medidas más ajustadas a la realidad canaria, "ya que las bonificaciones de los contratos fijos discontinuos tienen sentido en Baleares, al ser una modalidad muy empleada en ese territorio, pero no así en Canarias, donde la temporada alta es la de invierno y durante el verano las empresas mantienen su actividad, aun siendo temporada baja", puntualizan las patronales.