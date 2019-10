La AMTC confía en que en el año 2020 sean trece los municipios que conformen su asamblea

Los alcaldes solicitan una revisión del nuevo decreto de seguridad en costas y playas ya que no se ajusta a la realidad de los municipios canarios, lo que hace casi imposible su aplicación real.

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) celebró su Asamblea General en la que resultó ratificada la nueva junta directiva para los próximos tres años, renovada tras los cambios en algunos de los seis ayuntamientos que, por ahora, conforman la asociación.

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, seguirá siendo presidente de la AMTC mientras la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ocupará la vicepresidencia y la de Guía de Isora, Josefa Mesa, la secretaría. Se producen otros movimientos como la incorporación a las vocalías de la nueva alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, y del ayuntamiento de Pájara, Miguel Ángel Graffigna. Por su parte, el alcalde de Arona, José Julián Mena, se mantiene en otra de las vocalías.

Rodríguez Fraga agradeció a todos los ayuntamientos y a sus alcaldes la implicación mostrada hasta ahora para sacar adelante la asociación y dotarla de unos contenidos que, según él, "son un instrumentos muy potentes al servicio no solo de los municipios que conformamos la asociación, sino de todo el sector turístico canario". El alcalde adejero dio la bienvenida al acto y agradeció la presencia de siete alcaldes de otros tantos municipios que aún no se han integrado formalmente en la AMTC pero que ya han mostrado su interés por hacerlo e iniciado los trámites legales. Se trata de los ayuntamientos de Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Antigua, Tías, La Oliva, Teguise y Yaiza, que asistieron a la reunión y participaron de la asamblea. "Los ayuntamientos, sus concejales y sus alcaldes tenemos otro talante para hacer las cosas, conformamos la primera línea de atención a la ciudadanía, por eso es bueno que tengamos foros y grupos de trabajo como este porque, sin duda, podemos sacar las cosas adelante de forma más rápida y resolutiva", afirmó Rodríguez Fraga.

Consejera de Turismo

A la Asamblea General también fue invitada la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, con quien la asociación ya se ha visto en otras ocasiones para abordar en exclusiva la crisis generada por la quiebra de Thomas Cook. Al respecto, Castilla explicó los avances realizados en las últimas fechas y el buen resultado de las gestiones llevadas a cabo desde su área. Pero la AMTC pretendía tener un encuentro más profundo con la consejera para plantearle que la unidad de acción que se ha mostrado durante la crisis debe llevarse a todos los ámbitos de actuación en torno al sector. En ese sentido, Rodríguez Fraga y Castilla acordaron que la AMTC y el Gobierno de Canarias irán de la mano en la próxima edición de Fitur 2020, feria en la que se estudiará integrar de manera diferenciada la aportación de los municipios turísticos en los espacios físicos, y que servirá para poner en valor acciones conjuntas en aspectos tan importantes como la promoción o el desarrollo de acciones por la sostenibilidad en el marco turístico, aspecto fundamental en las políticas de la consejería y de los ayuntamientos de la AMTC. Tanto los responsables de la asociación como la consejera coincidieron al asegurar que "municipios y gobierno deben ser aliados necesarios por el bien del sector, para construir una realidad turística acorde con la que queremos para Canarias". Financiación, planes de empleo y formación y la promoción vista a largo plazo fueron otros de los asuntos abordados en la reunión.

Financiación y seguridad en costas

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, y el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas, también fueron invitados a la reunión de la AMTC en diferentes momentos de su asamblea. Olivera, explicó el marco económico en el que se moverá el Gobierno de Canarias en el ejercicio 2020 y cómo afectará a los municipios turísticos. En ese sentido, explicó que desde el gabinete regional se trabaja para recuperar elementos de enorme importancia para los destinos turísticos y que tienen que ver con fondos nacionales y europeos. También explicó algunas herramientas que los ayuntamientos tienen a su alcance para poder invertir en la mejora turística como es el uso de los superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles.

Otro de los puntos destacados de la Asamblea de la AMTC fue el referido a la reunión con el director general de Seguridad. La vicepresidenta, Onalia Bueno, reivindicó la necesidad de una paralización del decreto por el que se regulan las normas para la seguridad y las emergencias en playas y zonas de baño aprobado por el anterior gabinete regional. Según Bueno y el resto de alcaldes presentes, esta normativa no se ajusta a la realidad de las playas y las costas canarias y está completamente alejada de las necesidades de cada punto costero de interés. La alcaldesa de Mogán recordó que el decreto pide una presencia importante de recursos humanos y técnicos en zonas de costa que prácticamente no se utilizan o en las que no hay bañistas ni usuarios y puso como ejemplo que en su municipio, para cumplir con la nueva normativa, sería necesaria una inversión cercana a los dos millones de euros "para luego encontrarnos con situaciones como que en una playa de 200 o 300 metros tengamos que poner a cinco socorristas", aseguró. El decreto aún está en período de implementación para el que los ayuntamientos tienen 4 años desde su aprobación en 2018, pero en cualquier caso la asamblea de la AMTC urgió al director general a crear una comisión junto a los cabildos en la que se planteen soluciones reales y eficaces para la seguridad en la costa. Se acordó iniciar una mesa de trabajo en la que se cuente con la FECAM y la FECAI para abordar esta cuestión.