La marca Islas Canarias, nominada por tres campañas de los premios ITTA que se entregan coincidiendo con la World Travel Market de Londres

Canarias/ Estos premios reconocen las acciones promocionales de países, regiones y ciudades turísticas de todo el mundo.

Yaiza Castilla reitera que "Canarias está a la vanguardia en marketing y promoción turística por sus formatos innovadores y mensajes que logran captar la atención de los potenciales clientes de nuestro destino".



La estrategia de marketing turístico de la marca Islas Canarias vuelve a ser reconocida tras haber sido nominada a los premios International Travel & Tourism Awards (ITTA). Estos galardones premian las mejores campañas de marketing de países, regiones y ciudades turísticas de todo el mundo y el jurado está compuesto por directivos de la Organización Mundial del Turismo, miembros de la propia organización de la World Travel Market (WTM) y destacados representantes de medios de comunicación del sector turístico.

En esta edición Turismo de Canarias llega como finalista en la categoría de Mejor Campaña de un Destino Regional por sus acciones "Not Winter Games" y "What would yo like your children to remember?", además de Mejor Campaña de Turismo de Aventuras por "Alice in 7 woderlands".

No es la primera vez que la marca Islas Canarias es galardonada en el marco de la WTM. De hecho, el año pasado fue una de las más premiadas por los ITTA al recibir dos oros por la Mejor Campaña Digital y por la Mejor Campaña de RRPP, así como una mención especial por la Mejor Campaña de Destino Regional. Además, también el stand fue reconocido por la WM al recibir el premio de Mejor Stand para hacer Negocios.

Al respecto, la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha querido destacar que Canarias está a la vanguardia en marketing y promoción turística por sus formatos innovadores y mensajes que logran captar la atención de los potenciales clientes de nuestro destino"

