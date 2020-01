Canarias lanza una ofensiva promocional turística en 16 países con una inversión de 3,3 millones de euros

Canarias/ La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias presentó este martes una oleada de campañas de promoción turística en 16 países, incluida España, durante los meses de enero y febrero con las que prevé impactar e influir en las decisiones de viajes de los europeos. Según explicó la consejera regional de Turismo, Yaiza Castilla, "este periodo es fundamental ya que se realiza en torno a un tercio de las reservas de viajes del año y debemos estar ahí de una forma potente", al confluir las denominadas reservas de último minuto para el invierno y la apertura anticipada de la temporada de reservas de verano.



Además de la oportunidad de las fechas, la Consejería considera que los recientes acontecimientos que afectan al mercado turístico global y en particular a Canarias, como son la quiebra de Thomas Cook y las reestructuraciones de las aerolíneas con la consiguiente pérdida de conectividad aérea, así como la inminencia del Brexit, o el auge de destinos competidores como Egipto o Turquía (principal destino del mercado alemán) hace necesario intensificar la promoción turística internacional ya desde comienzos de año.

Para ello, se ha previsto un incremento de la inversión con respecto a 2019 para los dos primeros meses del año, a los que se destinará 3,3 millones de euros en distintas acciones promocionales.

En este sentido, desde la Consejería de Turismo y a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, se han preparado seis diferentes campañas internacionales de promoción turística, con un alcance que se extiende por 16 países, así como campañas locales de turismo interno, principalmente orientadas a escapadas de fin de semana y carnavales, y una campaña específica de promoción de la agenda cultural y más concretamente del Festival de Música de Canarias entre los visitantes de las islas durante estas fechas.

En la principal iniciativa programada, bajo el lema 'Unas vacaciones sin peros' (No buts), las Islas Canarias pretenden defender su posición de liderazgo en invierno, como destino de sol y playa, frente a los países directamente competidores como Turquía y Egipto, haciendo hincapié en las ventajas competitivas del Archipiélago, como son, la seguridad, la sanidad, el nivel de vida, la sostenibilidad, y la diversidad de paisajes, entre otros atributos.

El conjunto de la inversión de 3,3 millones de euros procede, por un lado, de fondos propios, que se adelantan este año a Turismo de Canarias por primera vez a estas fechas, cuando normalmente se dotaban en marzo, y fondos derivados del convenio firmado con el Ministerio de Turismo para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook.

La consejera de Turismo defendió que se trata de "todo un apoyo promocional para nuestras empresas alojativas, de las que nos consta los importantes esfuerzos que están realizando, así como para los operadores y las aerolíneas para mantener y garantizar la demanda hacia Canarias y aumentar las ventas".

Por su parte, la directora gerente de Turismo de Islas Canarias, María Méndez, manifestó que "la confluencia de diversas campañas en un mismo periodo es un objetivo buscado, puesto que planificamos cada una de ellas en función del perfil del segmento de clientes objetivo; de su conocimiento de las Islas Canarias, y sus intereses y motivaciones. Ello permite, de la mano principalmente de los medios digitales, optimizar la eficiencia de la inversión promocional acercando a cada futuro turista lo que más puede interesarle de las Islas", destacó.

Los países a los que se destinan estas seis campañas son Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, España, Reino Unido, Suecia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Suiza y Hungría.

Como viene siendo habitual en la promoción de las Islas Canarias, los medios digitales serán los protagonistas absolutos de las distintas campañas planificadas, incluyendo anuncios en la Smart TV, menos en el caso de Hungría que se realizará en la televisión convencional.

Estas campañas internacionales van a coincidir en el tiempo, con presupuesto aparte, con el inicio de temporada de ferias con la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2020 y otras 14 ferias turísticas a las que el Archipiélago acudirá en enero y febrero.

Campañas dirigidas a distintos mercados y segmentos

No Buts (Sin peros) cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros, va dirigida al segmento de sol y playa y se desarrollará 100% en medios digitales con más de 300 soportes diferentes (portales de viaje, lifestyle, deportes, previsión del tiempo, salud & fitness, gastronomía, y principales cabeceras de noticias), en Alemania, Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, Irlanda e Italia.

Blue Monday Acción prevista para el 20 de enero, considerado el día más triste del año, cuenta con un presupuesto de 150.000 euros y va dirigida a los mercados de España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Noruega y Suecia, principalmente a través de las redes sociales.

Descubre las Islas Canarias es el claim elegido para el mercado de Estados Unidos en la estrategia de diversificación de mercados. Con un presupuesto de 250.000 euros se dirige a la costa este del país, en especial a Nueva York y Boston. La campaña superará los 20 millones de impresiones en Internet. Para ello, Expedia será el partner estratégico por tratarse de la agencia de viajes on line líder en Estados Unidos con 27 millones de usuarios únicos al mes en ese país.

Hola Islas Canarias-Hungría contará con una campaña específica en televisión con un presupuesto de 60 mil euros también en la estrategia de diversificación de mercados. La mejora de la conectividad aérea con el país y el crecimiento en el número de visitante, aún lejos de ser cifras significativas, apuntalan la oportunidad de esta promoción exclusiva orientada a las reservas de la temporada de verano, en este nuevo mercado con buenas perspectivas para el futuro.

Nature Believers (Amantes de la Naturaleza) es el mensaje que se lanzará en 14 países europeos con una inversión de 715.000 millones de euros y con una previsión de superar los 10 millones de impactos en redes sociales. Van destinadas a la estrategia de diversificación de clientes, en este caso, los turistas de Naturaleza y se desarrollarán en España, Francia, Alemania, Austria, Reino Unido, Irlanda, Italia, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Suiza, Dinamarca y Finlandia.

Alice in 7 Wonderlands 450.000 euros para redes sociales y medios sociales

Dónde mejor que en Canarias con 50.000 euros de inversión esta campaña responde a la importancia del residente canario para la industria turística del Archipiélago y se desarrollará en medios on line y también off line.

Sentir más (Turismo Cultural) Para la promoción de la oferta cultural de las Islas como un atractivo cultural de primer orden y un complemento que suma atractivo y calidad a la oferta turística, se desarrolla una campaña de promoción destinada al visitante que ya está en las Islas. Con un presupuesto de 65.000 euros, llegará a aficionados a la música de un elevado número de países europeos.