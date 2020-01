Invierno a 20 grados: El 'sol y playa' ya no es territorio del verano

Canarias/ "Ya conocemos los primeros destinos más reservados del año: las reservas a Tenerife y Fuerteventura se disparan entre los meses de enero y marzo, según Rumbo.es"

Que si el abrigo, los guantes, la bufanda... que si en la oficina hace calor y en la calle nieva, o en casa la calefacción no funciona bien y nos helamos. El frío no da tregua. Estar rodeado de palmeras, usar chanclas y presumir de moreno en pleno invierno se ha convertido en una santa obligación para los más "friofóbicos". Por eso, no es de sorprender que los lugares de costa y archipiélagos sean los más añorados por los españoles en esta época y lleguen a experimentar incrementos por encima del 50%, según datos de la agencia de viajes online Rumbo.es. Dentro o fuera de España, el objetivo es tener un mini-verano mientras otros se quedan a ver nieve.