Canarias destina este año 24 millones a promoción turística para reactivar la demanda en los principales mercados

La consejera de turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, relató en el Parlamento las líneas maestras que va a desarrollar su Departamento para mejorar y aumentar el turismo en Canarias, para las que cuenta con un incremento presupuestario considerable, derivados de la aportación de 15 millones del convenio con el Estado por la quiebra de Thomas Cook, de los que más de 6 millones están destinados expresamente a promoción en el exterior.

Si bien el periodo de ejecución de este convenio tiene un horizonte temporal más amplio, Castilla explicó que la intención es que la inversión promocional sea incorporada prácticamente en su totalidad al presupuesto de 2020, que así pasaría de algo más de 19 millones a 24 millones de euros. "Un incremento que nos permitirá actuar con la decisión y la intensidad requerida en un año que se presenta como fundamental y crítico para el liderazgo turístico de las Islas Canarias", dijo.

Además avanzó que una variable estratégica fundamental a introducir en el marketing turístico de la marca Islas Canarias para 2020 es incrementar la presencia de los contenidos medioambientales en la promoción turística como un factor de importancia creciente en la toma de decisiones del turista.

Para Castilla, "nuestra promoción debe orientarse a a minimizar las barreras que el compromiso medioambiental construye en torno al concepto de vacaciones en un destino maduro y alejado. La atención a fenómenos como la "vergüenza de volar" son una exigencia que no podemos soslayar y que requerirá de líneas de actuación específicas que ya estamos desarrollando".

Sobre los datos de cierre del año 2019 en la llegada de visitantes, la titular de Turismo defendió que la cifra de 15,1 millones de turistas, entre extranjeros y nacionales, un 2,9% menos de visitantes que en 2018, "no es un mal dato, porque siguen siendo 3 millones más de turistas de los que veníamos recibiendo hace 6 años, antes de que se produjera el cierre de destinos competidores del mediterráneo oriental", explicó.

En cuanto al empleo indicó que pese a los datos de descenso del número de turistas, de la menor ocupación alojativa y del ingreso medio diario por habitación, entre otros, nos encontramos que el número de afiliaciones a la seguridad social ha subido y el paro ha arrojado datos positivos a cierre de 2019 y en una comparativa interanual.

Yaiza Castilla se refirió al esfuerzo realizado por el sector turístico canario, en los últimos años, en diversificar mercados y segmentos de clientes mientras los indicadores globales mostraban una consolidación de un modelo de éxito y liderazgo internacional hasta alcanzar cifras récord.

En este sentido, hizo hincapié en que "hoy, seguimos siendo, por supuesto, un modelo de éxito, pero no podemos obviar que el crecimiento de la intensidad competitiva, junto a otros factores, ha generado un nuevo contexto que nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de adaptarnos a una nueva coyuntura y de hacer algunas cosas de manera diferente, también en lo que atañe al marketing turístico".

Inteligencia turística

Indicó que Canarias no puede centrarse únicamente en la promoción. Entre otras herramientas indispensables, hay que considerar la necesidad de ampliar, a través de proyectos de inteligencia turística, nuestro conocimiento de estos mercados, Alemania y nórdico, que están viviendo una transformación profunda vinculada no solo a cuestiones económicas, sino de cambios de comportamiento en el consumo turístico que están teniendo una influencia creciente. "Ampliar ese conocimiento actualizado nos permitirá a todos anticipar tendencias y una mejor toma de decisiones, no precipitada, respecto a la mejor estrategia a seguir a medio plazo, que en todo caso, debe combinar promoción y ajustes en la oferta turística, no solo de precio sino también en la propuesta de valor que ofertamos", explicó.

La estrategia de la gestión turística se basa en combinar el desarrollo de mercados y segmentos de clientes en crecimiento, especialmente en el caso español, con la defensa de la cuota de mercado en Reino Unido, Alemania y países nórdicos. "Tanto Reino Unido como Alemania y nórdicos han sido, no les descubro nada, el pilar sobre el que, durante décadas, se ha construido el liderazgo internacional del turismo canario. Y hoy, aun cuando nuestra actividad turística está más diversificada que nunca, continúan siendo los más importantes en número de turistas y en volumen de negocio", argumentó.

Por eso, es necesario según la consejera, que les prestemos la atención debida en una coyuntura especialmente compleja e incierta y promover un cambio en la estrategia promocional de la marca Islas Canarias que combine crecimiento con defensa de la posición actual. Así, debemos focalizar la inversión promocional en aquellos países que mejor comportamiento mantienen, España especialmente, en los que es posible seguir incrementando nuestra cuota de mercado.

Pero también, y de manera prioritaria, atender a la situación y el comportamiento como mercados emisores de británicos, alemanes y nórdicos, en los que debemos incrementar, en la medida de lo posible, la inversión promocional, acompañada de una defensa de la conectividad aérea, con el objetivo de revertir la pérdida de visitantes de los últimos ejercicios.

En el caso de los británicos, el descenso ha sido del 1,2%, muy inferior a lo que podría preverse tras la quiebra de Thomas Cook. Tras la salida formal del Reino Unido el pasado 31 de enero y el inicio de las negociaciones debemos seguir atentos a esta negociación y sobre todo a las respuestas de la economía británica en términos de confianza y tipo de cambio de la libra. "La promoción en este importante mercado en el que nos jugamos tanto no debe pararse".

Situación distinta es el caso de Alemania, donde la caída es más severa. En este mercado, el panorama obedece a circunstancias diferentes, entre ellos, la reapertura de los destinos del mediterráneo, a los que los alemanes siempre han demostrado una gran fidelidad, más en un segmento, el de sol y playa, en el que existe gran sensibilidad al factor precio. En el caso del país germano, acumulamos ya un 13,5% de descenso interanual y será difícil recuperar los niveles previos de una manera inmediata, pero los datos de capacidad aérea previstos para el próximo verano muestran un cambio de tendencia que apoyaremos con un refuerzo de las acciones en este mercado.

En el caso de los nórdicos, la disminución ha sido también importante, del 6,1%, pero parece haberse estabilizado.

Frente a esta situación, debemos responder, afirmó la consejera, y ya lo estamos haciendo, con una promoción más centrada y más directamente vinculada a las fases de decisión final del cliente potencial, incrementando lo que los técnicos denominan acciones de comunicación push en las etapas de inspiración y compra con el objetivo de perseguir resultados a más corto plazo.

Ya en enero Canarias ha desarrollado una importante campaña internacional que ha tenido en Alemania su principal escenario. La misma, que continúa este mes, pone de relieve algunos de los valores que definen nuestra oferta y que nos diferencian de destinos competidores como Turquía y Egipto: la diversidad, la seguridad, la libertad de movimientos y de comportamiento, el contacto con la población local y otras tantas ventajas competitivas relevantes a la hora de influir en la decisión de compra de vacaciones de sol y playa por parte de los ciudadanos alemanes.

La campaña, que también puede verse en Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, Irlanda e Italia y tiene un presupuesto global de un millón seiscientos mil euros, es la primera de otras iniciativas promocionales que este año impulsarán que tanto en Alemania como en los países nórdicos y en otros muchos, la oferta turística canaria sea aún más protagonista que en el pasado.

Capítulo aparte ocupa el mercado peninsular, sin olvidar las islas Baleares. El año pasado el Archipiélago cerró con un espectacular crecimiento del 13,1% en el mercado nacional. Hemos recuperado cifras cercanas a los 2 millones de turistas, no vistas desde hace 10 años. Una estupenda noticia que puede ser mejor si continuamos creciendo en 2020 y nos acercamos todavía más al récord histórico de 2007, con 2,7 millones de visitantes.

Por último, destacó que Canarias cuenta con la innovación y la difusión del conocimiento turístico como herramientas básicas para la sostenibilidad en el tiempo de nuestro modelo turístico y su competitividad. Y nuestro enfoque actualizado de marketing tiene en la innovación y el conocimiento sus bases de actuación.