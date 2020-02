Turismo de Canarias saca a concurso 20 nuevas rutas aéreas con nueve países por 3,5 millones de euros

Canarias/ La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias publicará en los próximos días un concurso público para la adjudicación de 20 nuevas rutas aéreas para unir el Archipiélago con ciudades europeas con las que las islas no mantienen conexiones directas en la actualidad. El importe total de la nueva convocatoria, desarrollada en el marco del Fondo de Desarrollo de Vuelos, será de 3,5 millones de euros, A través de esta licitación pública, cuya publicación se prevé a principios de la próxima semana, saldrán a concurso 20 rutas con ciudades de Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Francia, Italia, Austria, Polonia y Hungría.

Esta publicación, según palabras de la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, supone una nueva apuesta del Gobierno por incrementar la conectividad de las Islas "en un momento de especial preocupación por el cierre de aerolíneas y el cambio de modelo de negocio aéreo a nivel mundial, la coyuntura del Brexit o la reapertura de destinos competidores, hechos que han mermado la disponibilidad de plazas aéreas con las Islas, y su afección a la llegada de turistas".

El Fondo de Desarrollo de Vuelos es un programa de incentivos del Gobierno de Canarias para la puesta en marcha de nuevas rutas regulares, que gestiona la Consejería de Turismo a través de su empresa pública Promotur Turismo de Islas Canarias y previa aprobación en 2014 por la Comisión Europea.

Según explica Castilla, el objetivo del programa es seguir avanzando en la consecución de nuevos mercados emisores de turismo y fortalecer los actuales, con el establecimiento de rutas directas que se consideran estratégicas para Canarias.

De hecho, la selección de las rutas a concurso responde a una labor de análisis y de consenso entre Turismo de Islas Canarias y las entidades insulares de promoción, en función de su interés estratégico, su potencial viabilidad y la ausencia de conectividad previa en esos trayectos detectadas en cada isla con los mercados objetivos.

"Se trata, en definitiva, de una herramienta que nos da la oportunidad de abrir nuevas rutas en mercados emergentes o con capacidad de crecimiento en un momento en el que debemos redoblar los esfuerzos por recuperar conectividad", dijo la titular de Turismo.

Según apuntó, "Canarias es un destino turístico líder, rentable para las aerolíneas, pero afectado en estos momentos por un reajuste del sector aéreo a nivel mundial". Recordó, al respecto, que hace doce años de las diez grandes compañías que operaban en Canarias, hoy, apenas, quedan cuatro.

Si se adjudicaran las 20 nuevas rutas que salen a concurso, éstas se sumarían a las 25 que se han conseguido establecer gracias al Fondo de Desarrollo de Vuelos, programa con el que se ha conseguido mejorar la conectividad de las islas con mercados como el francés, polaco, italiano, entre otros, e, incluso la apertura de nuevos mercados como el húngaro y el rumano, "con lo que ello supone para la diversificación del turismo en Canarias con nuevos países emisores", matizó Yaiza Castilla.

Hasta el momento han sido beneficiarias de los incentivos de este programa 9 aerolíneas (Vueling, Smart Wings, Ryanair, Primera Air, Wizz Air, Norwegian, Binter Canarias, EasyJet y Volotea)

La consejera hace hincapié en que la conectividad es un eje estratégico de su Departamento y defiende la intensidad promocional de Canarias como otra de las claves para recuperar rutas para lo que cuenta con el mayor presupuesto de promoción de los últimos diez años, 24 millones de euros.

Fondo de Desarrollo de Vuelos

El Fondo de Desarrollo de Vuelos es un instrumento autorizado por la Comisión Europea y presentado a través de Promotur Turismo de Islas Canarias, con el que se consiguió en 2014 un logro histórico ante Bruselas que, ha permitido que el Archipiélago pueda diversificar los mercados emisores de turistas, estimando que se podrán poner en marcha hasta 50 nuevas rutas desde aeropuertos canarios a destinos europeos y terceros países.

El Fondo esta dotado con 10 millones de euros, a subvencionar hasta un máximo del 50 por ciento de las tasas aeroportuarias que paguen las compañías que incorporen nuevas rutas con las Islas Canarias, por un periodo de entre uno y tres años.

La cuantificación máxima del incentivo por ruta se determina en función del número de frecuencias semanales, el período de operación, la distancia entre ambos aeropuertos o la capacidad del avión.

El Gobierno canario saca a concurso público determinadas rutas estratégicas para el Archipiélago en el que pueden participar todas aquellas aerolíneas que cumplan los requisitos exigidos. Las aerolíneas adjudicatarias se comprometen a continuar operando la ruta cuando finalice la ayuda.

Con el Fondo de Desarrollo de Vuelos, el Gobierno de Canarias pretende suplir todas aquellas trabas a las que se enfrentan las aerolíneas y, que las frenan a la hora de incrementar su programación hacia las Islas, como puede ser el encarecimiento de las tasas aeroportuarias, el precio del petróleo o la propia crisis del negocio de la aviación.

El Fondo de Desarrollo de Vuelos constituye un complemento indispensable en la estrategia de Marketing Turístico de las Islas Canarias.

Se trata del primer régimen de subvenciones que Bruselas aprobó tras las nuevas directrices sobre ayudas públicas para aerolíneas y aeropuertos que entraron en vigor el 4 de abril de 2014.

Aspectos clave del Fondo de Desarrollo de Vuelos

• Vigencia del Fondo de Desarrollo de Vuelos:

• 2014-2021 (el apoyo económico podrá hacerse efectivo hasta 2024)

• Presupuesto para todo el período:

• 10 millones de euros de Presupuesto máximo autorizado.

• Aeropuertos de origen de las nuevas rutas:

• Todos los aeropuertos canarios.

• Sin embargo, hay que tener en cuenta las limitaciones de carácter operativo de algunos aeropuertos (El Hierro y La Gomera no son aeropuertos internacionales).

• Aeropuertos de destino de las nuevas rutas:

• Aeropuertos en países de la Unión Europea y en terceros países no necesariamente vecinos. Quedan excluidas las rutas interinsulares y con la Península.

• Definición de nueva ruta:

• Aquellas que cumplan todos los siguientes requisitos:

• Rutas que no hayan sido operadas, en los 12 meses anteriores a la fecha prevista de inicio de la nueva ruta.

• Rutas que no hayan sido anunciadas para ser operadas en los siguientes 12 meses a la publicación de la convocatoria.

• Rutas que no provoquen un posible desvío de pasajeros desde rutas ya operadas a las otras islas.

• Rutas con destino a otro aeropuerto situado fuera del archipiélago canario.

• Elección de las nuevas rutas objeto del incentivo: son elegidas por Turismo de Islas Canarias en consenso con los organismos de promoción turística de las islas, en función de su carácter estratégico para el desarrollo de la actividad turística y la diversificación de mercados.

• Costes objeto de los incentivos:

• El límite máximo que establece la Comisión es el equivalente al 50% de las tasas aeroportuarias. No obstante, y siempre respetando el criterio anterior, el importe máximo de cada convocatoria dependerá de variables como la distancia (indicador de riesgo), el número de frecuencias semanales, y la prolongación en el tiempo del incentivo. También tendrá en cuenta el aeropuerto canario de donde parta la ruta (La Palma tiene un factor de ponderación mayor por tener más dificultades para atraer nuevas rutas).

• Duración máxima de los incentivos:

• 2 años.

• Aerolíneas beneficiarias:

• Solo una aerolínea será beneficiaria del incentivo destinado a promover una nueva ruta.