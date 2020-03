Castilla convoca de urgencia al Consejo Canario de Turismo y mantiene la agenda en Berlín tras cancelarse la ITB

Castilla expuso de manera firme que "desde el Gobierno de Canarias no podemos esperar a ver cuánto se extiende en el tiempo y en el espacio esta situación, sino que debemos reaccionar, como ya hemos empezado a hacer, y reorientar toda nuestra actividad promocional, tanto al público final, como de cara a nuestras relaciones comerciales con los operadores".Para ello, explicó que Canarias está adaptando sus mensajes a la nueva situación generada por esta crisis y mantendrá los encuentros profesionales agendados para la ITB, "unos de forma no presencial, por vías alternativas, como videoconferencias y otros de forma presencial, para lo que nos desplazaremos esta semana a Berlín donde tenemos cerrada reunión con distintos operadores turísticos y aerolíneas".Entre los encuentros programados destaca el turoperador TUI, ya agendado para celebrarse en Berlín, "y estamos también en conversaciones para vernos, presencialmente o no, con Cóndor, después de la adquisición por parte de Lot Polish Airlines de esta aerolínea que, junto con TUI, acapara el 70% de la capacidad aérea desde Alemania", explicó Castilla, "así como con Corendon Airlines, aerolínea de capital turco y sede social en Malta, con muy buenos planes de tráfico Alemania-Canarias para este verano; O Sundair, que también despunta aprovechando el hueco dejado por Germania", enumeró la consejera.

El mensaje a transmitir será claro: Canarias sigue siendo un destino seguro para disfrutar de unas vacaciones, con menores riesgos que en cualquier otro lugar del mundo, incluso en un escenario como el actual. Y sus servicios sanitarios están preparados para cualquier eventualidad.

La consejera anunció que Canarias se va a focalizar, en todos los canales de promoción, en el mensaje de normalidad, seguridad y tranquilidad y se suspenden temporalmente las campañas que no tengan este objetivo, "con la única excepción de la campaña prevista para el mercado canario, con motivo de la Semana Santa, que comienza este mismo lunes, 2 de marzo, en prensa, radio e Internet, como señal de apoyo decidido a nuestro sector y como mensaje de tranquilidad y confianza", manifestó.

'En Semana Santa revive la pasión por tus Islas. Pura Devoción', es el lema escogido para esta acción que pretende compensar posibles retraimientos de la demanda extranjera.

Además, se mantiene y actualiza la campaña actual de redes sociales, en once países, de vídeos testimoniales de turistas, que pasan sus vacaciones en Canarias, dando testimonio real de que las están disfrutando con normalidad y, desmontando a través de ellos, los efectos de bulos alarmistas que puedan circular, además de la gestión que realiza el Gobierno de Canarias para dar una respuesta sanitaria de primer nivel.

Perspectivas para la temporada de verano

Yaiza Castilla expuso que además del mayor reto al que se enfrenta el sector turístico ahora mismo, como es la evolución del coronavirus, el miedo se está convirtiendo en un freno en la demanda, "por lo que no podemos dejar de estar ahí, manteniendo el contacto y valorando, junto con los operadores en origen, las mejores estrategias para minimizar los efectos del retraimiento de la demanda".

Añadió que, al margen de los riesgos descritos, la temporada de verano en estos momentos ya está prácticamente en los mismos niveles de oferta de plazas que el pasado año, 9,8 millones de plazas, un 1% menos que el verano pasado, a pesar de que Canarias no cuenta con las casi 380.000 plazas que operó Thomas Cook UK el pasado verano.

La capacidad de Alemania para la temporada de verano ya crece por encima del 8,5% (1.541.943 plazas, 121.322 más que el verano anterior y, aunque el cierre de bases y el abandono de rutas de Ryanair, y el repliegue de Norwegian son los principales escollos para recuperar conectividad, "sabemos que algunas de las rutas que cerró Ryanair, coincidiendo con el cierre de bases las va a volver a abrir en breve, y Norwegian ha vuelto a programar rutas con la península desde Gran Canaria y Tenerife Sur donde tiene su base", anunció.

La conectividad se va normalizando, los esfuerzos de promoción van dando sus frutos, y Vueling por su parte vuelve a aumentar capacidad en un 20%; Iberia Express crece un 8%; Air Europa el 1,2% y Binter ya empieza a tener un cierto peso al aportar 42.000 plazas este verano.

"Además de lo ya conseguido, esperamos seguir recuperando capacidad para satisfacer la demanda existente hacia las islas Canarias, pues como llevamos defendiendo, el destino Islas Canarias no está en crisis, todo lo contrario, creemos que vamos a salir reforzados a medio y largo plazo por la gestión que estamos realizando", afirmó la consejera de Turismo.

Acciones a corto plazo

Yaiza Castilla enumeró las acciones que se están acometiendo a corto plazo, como mantener e incrementar, si fuera necesario, las líneas de información en destino destinadas al visitante a través de aeropuertos, puertos y establecimientos alojativos, con recomendaciones en varios e idiomas y la disponibilidad del 112 ante casos sintomáticos, evitando mensajes alarmistas o de riesgo generalizado.

Además, dar continuidad al seguimiento constante de repercusión para Canarias en el exterior en medios y redes sociales, para reaccionar con prontitud frente a noticias falsas y nuevas situaciones de alta repercusión mediática.

Anunció que Canarias va a mantener la planificación actual de asistencia a ferias nacionales e internacionales, incluidas las próximas convocatorias de marzo en Lisboa, París, Moscú y Barcelona y va a comunicar a los organizadores esta intención, mientras no existan medidas de suspensión. "El sector debe contribuir a la normalización de la situación en la medida de lo posible", recalcó la consejera de Turismo e incidió en que "Canarias es hoy un destino turístico seguro, también para los residentes, y debemos promover ese mensaje siempre que la seguridad sanitaria esté garantizada, como ocurre en la actualidad gracias a las medidas de control establecidas".

Promover los mensajes veraces de tranquilidad y continuidad de la oferta turística a través de medios de comunicación nacionales, internacionales y agencias de prensa y redes sociales mediante difusión de comunicados, atención a solicitudes de información y distribución y promoción de contenidos, será otra de las acciones a corto plazo.

Por último, planificar un nuevo conjunto de acciones promocionales, con refuerzo presupuestario, para cuando se recupere la normalidad en defensa del liderazgo turístico de la marca Islas Canarias destinados a apoyar el proceso de recuperación en la que el sector está inmerso, con mejoras en conectividad y reservas. Saludos, Gabinete de Comunicación.