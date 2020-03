La CEHAT advierte de disfunciones en la lista de 'hoteles retén' que deben estar abiertos y dar servicio a los trabajadores de sectores esenciales

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) advierte de numerosas disfunciones y errores en la lista de 'hoteles retén' que deben permanecer abiertos para prestar un servicio esencial a trabajadores de sectores estratégicos y a turistas que no han podido regresar a sus países de origen, durante la vigencia de este estado de alarma.

Entre esos sectores estratégicos, tal y como recoge la orden 277/220 del Ministerio de Transportes publicada hoy en el BOE, están el sanitario, aeroportuario, portuario, de suministros varios o el de alimentación, entre otros. La lista, de algo más de 300 establecimientos alojativos de todo el país, se recoge en el anexo de la citada orden y no coincide en su gran mayoría con la coordinada con la patronal hotelera nacional hace varios días.

En el anexo publicado figuran establecimientos ya cerrados y con su plantilla en un ERTE; otros que han decidido empezar obras de reforma y no podrían prestar el servicio; y, por el contrario, no están recogidos muchos de los que se ofrecieron voluntarios y que el Gobierno no ha incorporado.

Aunque desde la Confederación se agradece la publicación de esa orden para que queden claras las necesidades actuales de alojamiento en este estado de alarma declarado en todo el país el pasado 14 de marzo por la crisis sanitaria desatada por la pandemia mundial de COVID-19, la coordinación entre las comunidades autónomas, el Gobierno y el sector hotelero en este caso es más necesaria que nunca.

"Somos conscientes de que el Gobierno puede en estos momentos confiscar bienes privados para uso público, pero también es cierto que desde CEHAT se ofreció hace ya varios días al Ejecutivo central un total de 170 establecimientos alojativos en todas las provincias españolas y no entendemos por qué no se han recogido nuestras propuestas", explica Jorge Marichal, presidente de la CEHAT.

Por ello, y en pro de una mayor organización entre el sector público y el privado, la patronal hotelera considera de mayor utilidad que el Ejecutivo elabore de forma coordinada con la CEHAT y las comunidades autónomas una web abierta, pública y de fácil acceso en la que se incluya la relación de los establecimientos alojativos en todo el país disponibles para dar servicio a los colectivos esenciales y que se puedan consultar en todo momento por parte de quienes necesiten un alojamiento.