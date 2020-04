Asofuer se pone al servicio de todas las empresas turísticas y exonera del pago de la cuota a sus asociados

Cabe destacar que fruto de la colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, la patronal majorera está prestando servicio de asesoramiento no solo a sus empresas asociadas sino al conjunto del tejido empresarial de Fuerteventura "ya que no se trata de que se salven unas empresas y otras queden atrás, debemos hacer un esfuerzo por impulsar el conjunto del sector bajo el paraguas del mismo destino, y en este objetivo común estamos como patronal", destaca Hormiga. De no ser así, advierte, será muy difícil recuperar el empleo y la calidad de vida de la ciudadanía en general se verá afectada. En este sentido, apela a la responsabilidad social corporativa de los empresarios y les insta a hacer un esfuerzo titánico para que preserven, en la medida de lo posible, los puestos de trabajo.

Antonio Hormiga también quiere agradecer públicamente la disposición de los establecimientos hoteleros de Fuerteventura y de las empresas turísticas a la hora de colaborar en lo posible con distintas entidades al objeto de hacer frente a la emergencia sanitaria y que ha provocado el coronavirus COVID-19 y ha destacado, en esta línea, la pronta respuesta que han tenido para atender a la emergencia social más inmediata.