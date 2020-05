Cambio temporal en la línea de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro

Así, los horarios quedan de la siguiente manera:• Tenerife-La Palma: 18:00 horas - Volcán de Tamasite• La Palma-Tenerife: 03:00 horas - Volcán de Tamasite• El Hierro-Tenerife: 07:00 horas - Volcán de Tirajana• Tenerife-El Hierro: 17:30 horas - Volcán de TirajanaDurante esta eventualidad, hasta el 15 de mayo no habrá servicio de pasajeros entre Tenerife y La Gomera. Ello se debe a que las características del atraque en el puerto de Los Cristianos impide que el ferry Volcán de Taburiente pueda ser sustituido por otro de similares características.Se prevé que la nueva rampa del puerto de Los Cristianos estará lista el jueves 14 de mayo y, a partir del día siguiente, 15 de mayo, el catamarán Volcán de Tirajana mantendrá los horarios previos a la varada del Volcán de Taburiente, hasta el regreso de éste.Aunque Naviera Armas Trasmediterránea ha informado de estos cambios a las autoridades competentes y sus clientes, la compañía recomienda consultar la página web www.navieraarmas.com o llamar al teléfono gratuito de información 902456500 y atención al cliente 928300600.El uso de mascarillas es obligatorioNaviera Armas Trasmediterránea recuerda que a partir del pasado lunes 4 de mayo, el uso de mascarillas que cubran nariz y boca es obligatorio para todos los pasajeros que viajen en sus buques tal y como establece el artículo 1 de la Orden TMA 384/2020. Según la normativa establecida por el Gobierno de España, una vez los pasajeros se encuentren en el interior de sus camarotes, no será necesario el uso de las mascarillas.Actualmente, tal y como establece la ley vigente, sólo está permitido viajar a transportistas y personas cuyos viajes estén justificados por razones inaplazables. El transporte regular de pasajeros, que se interrumpió el pasado 16 de marzo, no se normalizará hasta que el Gobierno anuncie el fin del Estado de Alarma.Desde la naviera recuerdan que "hemos hecho todo lo posible para ofrecer un servicio mínimo en cada línea, tanto de pasajeros como de carga, con el fin de asegurar el traslado de bienes y servicios de primera necesidad en todas nuestras rutas"

Exigente protocolo de seguridad e higiene

Cabe recordar que Naviera Armas Trasmediterránea cumple un exigente protocolo de higiene y desinfección en todos sus buques con el objetivo de garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación y con el firme propósito de evitar la propagación del contagio del COVID-19.

Así pues, la compañía, absolutamente comprometida y solidaria con la seguridad de sus pasajeros, transportistas, tripulaciones y empleados, cumple escrupulosamente con las medidas dictadas tanto por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Marítima Internacional (OMI) así como con las recomendaciones de la International Chamber of Shipping.

En este sentido cabe recordar que, además de la obligatoriedad del uso de mascarillas tanto para tripulantes como pasajeros, se mantienen, de manera habitual y constante, protocolos de limpieza extremadamente exigentes en todos sus buques aumentado el número de servicios en profundidad con el fin de desinfectar toda la flota con productos específicos de grado hospitalario debidamente autorizados.

La compañía, además, ha dotado a toda su flota de geles desinfectantes para uso de los pasajeros y de la tripulación.

Cabe destacar que el aire procedente del exterior se renueva al 100%, en todos sus buques, reduciendo, de esta forma, la posibilidad de contagio por esta vía.

En lo relativo a distancias de seguridad, los conductores de camiones viajan en camarotes individuales para minimizar el riesgo de contagio y se garantiza, en todo momento, las distancias de seguridad de un metro recomendadas por las autoridades sanitarias, medida fácilmente aplicable dado el espacio para pasaje y las dimensiones de los buques.

Finalmente, todos los tripulantes y empleados de Naviera Armas han recibido instrucciones claras y precisas de cómo actuar y los buques están en contacto permanente con el personal de prevención en tierra para plantear cualquier duda o problema que pudiera surgir a bordo y actuar con la mayor rapidez posible.

La compañía, que está en contacto permanente con la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) y Puertos del Estado a través de la patronal ANAVE y es cumplidora escrupulosa de las directrices del Gobierno de España, confía en la labor responsable y colectiva de todos y cada uno para superar esta crisis a la mayor brevedad posible.

Sobre Naviera Armas Trasmediterránea

Naviera Armas y Trasmediterránea constituyen el grupo naviero líder en España y uno de los principales de Europa en el sector del transporte marítimo de pasajeros y carga rodada. Transporta más de cinco millones de pasajeros anuales, tiene una flota de 40 buques que conectan los principales puertos de cuatro países y opera más de 100 conexiones de pasaje y carga en las rutas de Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, Marruecos y Argelia.

Naviera Armas Trasmediterránea ha iniciado un plan para convertirse en el primer grupo naviero Plastic Free, por el que está llevando a cabo una serie de medidas para eliminar prácticamente la totalidad del consumo de plásticos desechables en todos sus buques, terminales marítimas y oficinas.

Además, compensar el consumo de todo tipo de plásticos que no se pueden retirar al día de hoy con acciones de colaboración con organismos y organismos que manejan por el cuidado del medio ambiente y la fauna marina.