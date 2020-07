Turismo pone en marcha el programa e-learning para profesionales del sector con más de 40 cursos gratuitos

Yaiza Castilla destaca "la oportunidad que supone esta herramienta para que las empresas del tejido productivo turístico de las Islas aprovechen la ralentización de la actividad que ha supuesto la crisis sanitaria para reforzar su competitividad, a través de la formación cualificada de su personal y el diseño de nuevas estrategias que les ayuden a atraer talento".

En este contexto, la consejera explica que para el diseño del programa se ha contado con la colaboración de la Escuela de negocios Internacional OSTELEA, partner de la iniciativa, que cuenta con una larga trayectoria en formación superior privada en el ámbito turístico y que ha posicionado varios de sus programas de Másters como los primeros de España y entre los mejores del mundo.

En concreto, un total de 10 cursos de especialización de OSTELEA, de en torno a 75 horas, se impartirán sin coste a través de la plataforma de formación de Turismo de Islas

Canarias a partir de la segunda semana de julio, con la ventaja de que el título obtenido se podrá convalidar para formaciones posteriores privadas en los programas de este centro formativo.

Ostelea enriquecerá sus cursos sumando masterclass en directo y talleres específicos de habilidades y experiencia personal, impartidos por profesionales turísticos canarios de reconocido prestigio, con los que ya se están grabando sesiones de formación y que se incorporarán durante los meses de julio y agosto.

El catálogo de cursos está disponible en un formato de autoaprendizaje para que cada usuario siga el temario a su ritmo, apoyado con un servicio de tutoría y materiales como vídeos, presentaciones y tests autoevaluables, entre otros contenidos didácticos. Mediante la resolución de un caso práctico, cada alumno podrá conseguir la titulación correspondiente en esta escuela internacional.

Los contenidos ofertados se dividen en cinco grandes temáticas entre las que se incluyen 'Marketing, Comunicación y Ventas', que busca apoyar el aprendizaje continuo de los profesionales en materias como branding, estrategia digital, gestión de campañas y técnicas de ventas; 'Innovación y transformación digital', con la que se propone profundizar en nuevos modelos de negocio, formas de innovar y digitalización; y 'Operativa y gestión turística', en la que se tratan materias de management de distintos departamentos o actividades turísticas.

Asimismo, para desarrollar skills y habilidades personales y profesionales se incorporan contenidos en una ruta sobre 'Productividad y Liderazgo', así como 'Habilidades y reciclaje profesional'.

Ostelea Talent Day

El acuerdo que la Consejería de Turismo, Industria y Comercio ha alacanzado con Ostelea incluye también la ayuda por parte de la Escuela de Negocios a empresas canarias para la adquisición, gestión y desarrollo de talento.

En este contexto, Ostelea tiene previsto desarrollar la acción Talent Day, con la que las empresas que lo soliciten conseguirán acceso personalizado a las bolsas de prácticas y empleo de la escuela de negocios, con más de 400 especialistas canarios (o residentes en Canarias) en distintos campos del management turístico.

Igualmente, sus empleados recibirán un programa de e-learning de hasta 24 horas en temas como, inglés para el sector turístico o transformación digital, entre otros muchos.

Además, para esta iniciativa Ostelea ha abierto una convocatoria de plazas becadas para profesionales canarios en los másters y programas superiores de Ostelea.

Sobre Ostelea Tourism Management School

Ostelea Tourism Management School es un centro Universitario Internacional especializado en la formación de líderes y directivos de la industria del Turismo y Hospitality. Cuenta con el apoyo de tres partners académicos de lujo, EAE Business School, L'Universitat de Lleida y la Universidad Rey Juan Carlos.

Cuatro de sus principales programas (Máster en Gestión Internacional del Turismo, Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Turismo de Negocio (MICE), Máster en Dirección Hotelera y Restauración y el Master in Sustainable Tourism Destinations and Regional Tourism Planning), han sido reconocidos entre los mejores en sus categorías correspondientes en el Ranking El Mundo y en Eduniversal Best Masters Ranking Worldwide 2019.

Ostelea forma parte de Planeta Formación y Universidades, la división de formación de Grupo Planeta. Una red internacional de educación superior que cuenta con veinte instituciones educativas en España, Francia, Italia, Norte de África y Colombia. Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes de más de 114 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores especializadas, centros de formación profesional y continua.