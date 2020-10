El mayor turoperador nórdico muestra su confianza en Canarias reanudando vuelos desde el 24 de octubre

El responsable de las mayoristas de viajes Ving, Tjaereborg y Spies mostró a la representante del Gobierno regional su confianza en Canarias como la única alternativa viable para los viajes vacacionales de sol y playa de invierno y especificó que las operaciones se reanudarán inicialmente desde el próximo sábado desde Suecia con cuatro vuelos semanales, uno a Tenerife y tres a Gran Canaria.

Asimismo, tienen previsto, desde que se levante las restricciones a los viajes a España en Dinamarca, establecer 5 vuelos semanales con las Islas, cuatro a Gran Canaria y uno a Tenerife, operaciones que esperan reanudar si, como está previsto, este país aplica sus advertencias y consiguientes cuarentenas por regiones y no por países.

Con respecto a los flujos turísticos con Finlandia y Noruega estiman que no antes de enero se restablecerían las conexiones con estos mercados y Canarias, dada las restricciones de estos países que tampoco distinguen por regiones de incidencia de la Covid, lo que perjudica a Canarias que difiere de forma importante de los datos de contagiosidad por Covid-19 que registra el resto del territorio nacional

Magnus Wilker mostró en la reunión su reconocimiento a la positiva evolución que ha demostrado Canarias en la contención de la pandemia, con un dato de incidencia que hasta el pasado día 17 se situó en 35 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días y 75,4 casos a 14 días, lo que refuerza la idea de lograr que los países nórdicos contemplen de forma aislada a las Islas y no a todo el país, algo en lo que este grupo está presionando ante los distintos gobiernos.

Yaiza Castilla celebró al término de la reunión los avances que, aunque aún tímidos, se siguen logrando para el establecimiento de los flujos turísticos con los países emisores tradicionales, puntualizando que "somos el destino perfecto, casi que podríamos decir el único a media distancia, para las vacaciones de invierno de sol y playa, ya que nuestros destinos competidores son todos de larga distancia y su situación epidemiológica, así como sus sistemas sanitarios no generan la misma confianza que los europeos en estos momentos".

Test Covi9d-19

En lo que respecta al testeo a turistas, Turismo de Canarias y Nordic Leisure Travel Group acordaron avanzar en la propuesta de realización del test de antígenos 48 horas antes de la salida de los turistas de su país, de forma aleatoria y voluntaria para lo que se estudian las fórmulas para ayudar con este gasto que, según adelantó el grupo, tienen un coste en Suecia de unos 50 euros. El turoperador indicó que no consideran necesario la realización de la prueba a la salida de Canarias, pues de momento Suecia no lo pide, tampoco en origen, y puede afectar a la demanda que ve con temor la opción de posible cuarentena en las Islas.

Nordic Leisure Travel Group nació el pasado año tras comprar la parte nórdica del quebrado Thomas Cook y en la actualidad es el principal operador turístico de la zona. Sus principales marcas son Ving, Spies y Tjäreborg y cuenta con la aerolínea chárter Sunclass Airlines (antes Thomas Cook Scandinavia),

En una encuesta realizada entre la población escandinava por este grupo turístico, el 36% manifestó que no tenía contemplado viajar en los próximos seis meses, mientras que el resto sí, pero condicionado a la flexibilidad en la reserva de viajes (posibilidad de anular y devolución de importes pagados) y las medidas de seguridad y confianza que le inspire el destino.

Wikner reconoció que, aunque la demanda de viajes en general es muy floja hacia cualquier destino del mundo, si están convencidos de que existirá demanda de viajes de los nórdicos hacia destinos de sol y playa con condiciones de seguridad y estándares sanitarios europeos para los próximos meses, una alternativa que sólo podría ofrecer Canarias.

En ese sentido, ya habían adelantado una previsión de mover a las Islas de octubre a marzo próximo a 179.000 turistas desde los cuatro países nórdicos, un 50% menos, no obstante, de lo que tenían planificado antes de la irrupción de la pandemia.