Turismo de Canarias busca en la WTM ganar conectividad, tras perder 7,2 millones de plazas aéreas por la Covid

Según expuso Yaiza Castilla, entre febrero pasado y el actual mes de noviembre Canarias ha perdido unos 7,2 millones de plazas aéreas debido a la pandemia, " una pérdida de conectividad que afecta de lleno al sector turístico". De las plazas desaparecidas en este periodo, 5,1 millones corresponden al tráfico internacional y 2,1 al procedente de la península.

Ante esta situación, la consejera defiende que es primordial el contacto de primera mano con los operadores de origen para exponerles la situación del Archipiélago y la seguridad que en estos momentos ofrece como uno de los pocos destinos turísticos de invierno abiertos.

Entre las reuniones mantenidas en la tarde de hoy por la consejera y el equipo de Promotur, destacó la de asociación de agencias británicas (ABTA, por sus siglas en inglés) en la que ha podido conocer las previsiones de este colectivo una vez que han entrado en vigor las nuevas medidas que limitan la movilidad impuestas por el gobierno de su país.

Tal y como aseguraron Susan Deer, Director of Industry Relations, y Angie Hills, Head of Destinations, la prohibición de viajar, incluso vuelos domésticos, hasta el 2 de diciembre, ha provocado que miles de británicos pierdan la confianza para salir de vacaciones este invierno. La intención de compra de viajes se está posponiendo hacia el verano de 2021 puesto que no están seguros de que puedan hacerlo en los meses invernales.

No obstante, según expusieron, también se ha detectado que el consumidor ya no reserva con tanta antelación, lo cual no cierra las puertas de cara a que estas Navidades, coincidiendo con la reapertura del país, aumenten las compras en el último momento. Lo que sí está claro, según esta asociación, es que en cuanto se pueda, los británicos viajarán a las Islas. Por ello han insistido en la necesidad de contar con información clara sobre cuáles son las condiciones que deben cumplir para venir a Canarias.

En este sentido, la consejera Yaiza Castilla aseguró que "vamos a aprovechar esta línea directa que nos brinda ABTA con sus asociados para que les transmitan toda la información sobre lo que estamos haciendo en el destino. Han puesto a nuestra disposición los canales de comunicación propios con sus miembros de manera que podremos hacerles llegar qué es lo que necesita un británico para venir de vacaciones al Archipiélago".

Asimismo, ABTA recomendó al equipo de Promotur Turismo de Canarias, también presente en este encuentro online, que las acciones promocionales deben incorporar valores como la sostenibilidad, la posibilidad de disfrutar en entornos naturales y espacios abiertos, ya que ahora más que nunca despiertan el interés de las audiencias, muy preocupadas por viajes sostenibles y seguros. Por otro lado, desde la asociación británica de agentes de viajes señalaron que Canarias tiene algo que no tienen otros destinos y es que es muy conocido por los británicos, lo que favorece su elección, puesto que prefieren regresar a un lugar donde saben qué se van a encontrar, antes que aventurarse a probar nuevas experiencias en sitios a los que viajan por primera vez. Finalmente desde ABTA insistieron en que hay que trabajar desde la confianza para que el cliente sepa a qué atenerse y no llevarse ninguna sorpresa cuando llega a su destino.

Reunión EasyJet

Por otro lado, la Consejería también está haciendo un seguimiento para conocer las previsiones de las líneas aéreas, para lo que en su agenda dentro de la WTM virtual, se mantuvo también esta tarde una reunión con los responsables de la compañía EasyJet quienes trasladaron que el deseo de viajar sigue estando ahí, con una bolsa de demanda de personas que no han podido hacerlo y que están esperando para que se implementen medidas que les den seguridad como la realización de los test antes de viajar .

EasyJet ha confirmado que Canarias es crucial para ellos y que cuando se anunciaron los corredores seguros experimentaron un incremento de reservas del 900% que duró unos 10 días hasta que llegó el segundo confinamiento del país. Además informó que tienen más de 300 aviones preparados para atender la demanda en cuanto se clarifique la situación.