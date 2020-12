Canarias aspira a convertirse en destino base de Europa para remote Workers

Canarias/ La consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, se reunió este jueves con el CEO de la comunidad global Wifi Tribe con más de 900 miembros de 63 nacionalidades, con presencia en 75 destinos del mundo, para estudiar proyectos de colaboración que sitúen a las Islas en un punto de referencia para este segmento de clientes.

Las Islas Canarias trabajarán para convertirse en destino base para Europa de los Remote Workers o teletrabajadores. Así se lo transmitió este jueves, la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, al CEO de la comunidad global Wifi Tribe, Diego Bejarano, y la directora inmobiliaria, Gabriela Larenas, que junto al director de Proyectos de Comunicación de Marketing de Promotur Turismo de Canarias, Alberto Ávila, mantuvieron un encuentro para estudiar vías de colaboración que puedan situar a las Islas como un lugar de referencia en Europa para teletrabajar.



El clima, el huso horario, las infraestructuras, la banda ancha, la naturaleza y la seguridad sanitaria son los valores principales que los responsables de Wifi Tribe destacan de Canarias a la hora de ser elegidas como destino para los remote Workers del mundo, en especial, para los norteamericanos. Además, señalaron que Canarias "está llegando antes que otros destinos del mundo en cuanto a promocionarse entre este segmento de clientes cuyo salario medio es entre 60.000 y 80.000 dólares al año, y el gasto en destino es amplio ya que las estancias pueden ser de hasta 3 meses".

La consejera, Yaiza Castilla, destacó que Turismo de Canarias ha lanzado un plan de acción con un presupuesto inicial de 500.000 euros con el que se pretende llegar a esta categoría de viajeros y ser un destino de referencia ganando posicionamientos frente a otros destinos del mundo.

Los responsables de Wifi Tribe afirmaron que no han visto en ningún otro país la promoción específica del Gobierno en este segmento que, fundamentalmente está instalado ahora en Bali o en Medellín, pero no hay un lugar en Europa de referencia".

Castilla afirmó que "Canarias puede ser y va a ser ese lugar que capte esta categoría de turistas, para lo que estamos haciendo una apuesta decidida ante un público objetivo que se caracteriza por ser poco permeable a la publicidad clásica por lo que requiere de una estrategia de marketing diferente.

En este tiempo, Turismo de Islas Canarias quiere estar en el top of mind de este cliente potencial como destino ideal para viajar mientras se trabaja en remoto o incluso, para instalarse por larga temporada. Para ello será necesario dar a conocer las ventajas diferenciales y la difusión de argumentos que refuercen esta visión, a través de prescriptores que cuenten sus testimonios y experiencias en primera persona como ha ocurrido estos días con la comunidad Wifi Tribe.

Perfil de este viajero

Según datos de Eurostat, en 2019 el 5,4% de la población activa de los europeos teletrabajaba, y los países con mayor número de trabajadores en remoto son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca Suecia, Islandia, Suiza, Francia, Irlanda, Austria y Estonia. Un elevado porcentaje de ellos eligen este sistema para conciliar la vida familiar y laboral, aunque no todos están dispuestos a abandonar su residencia habitual, sobre todo en el caso de los hogares formados por adultos con hijos, que suponen casi la mitad de los teletrabajadores de la Eurozona.

La motivación de este colectivo es principalmente la de viajar y conocer nuevos lugares, e incluso introducirse en la vida de las comunidades que visitan, mientras teletrabajan gracias a la libertad que les ofrece la tecnología.

Se definen por tener profesiones cualificadas en las que su ubicación geográfica no les limita, y aunque predominan los freelances, cada vez más se suman los que trabajan por cuenta ajena, eso sí, con una trayectoria laboral dinámica y poco predecible. Además, valoran la calidad de vida, el tiempo libre, la flexibilidad horaria y tienen una dependencia total de internet de alta velocidad. Asimismo, valoran la existencia de espacios de coworking para trabajar en equipo y cada vez más, también espacios de coliving o residencias compartidas.

Wifi Tribe

Es la comunidad global de nómadas digitales con más de 900 miembros de 63 nacionalidades distintas. Con más de 5 años de experiencia en 75 destinos, WiFi Tribe lidera el espacio que combina el trabajo remoto y viajes. Cada 4 ó 6 semanas viajan a nuevos destinos. Gracias a su vasta experiencia, su selección de destinos se ha convertido en punto de referencia para los nómadas experimentados como las personas que empiezan su jornada de viaje y trabajo. Su presencia en un destino constituye un referente para este colectivo.

