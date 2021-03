Las Viviendas Vacacionales nuevamente quedan excluidas de las ayudas

Con estupor y decepción ASCAV no sale de su asombro. Ningún epígrafe engloba este sector. "Y no será, porque no está afectado y ha sufrido."

Como alojamiento extra-hotelero se "nos exigen" todo tipo de obligaciones, que se cumplen religiosamente. "Pagamos todo tipo de impuestos aplicables, al igual que cualquier otro sector, cuotas de autónomos, IGIC, impuesto sociedades, etc."

¿Se presupone que la vivienda vacacional no está afectada por la pandemia? ¿Qué cientos de empresarios no han tenido que hacer uso de los ERTES y están en serias dificultades económicas? ¿Qué a los autónomos les caen los ingresos del cielo? ¿O existe algún otro motivo para excluir a la vivienda vacacional de cualquier tipo de subvenciones?

"Señores gobernantes, el sector de la vivienda vacacional tiene tantos derechos como cualquier otro a ser ayudado por ustedes."

"La vivienda vacacional ha sufrido los efectos tan drásticos de la pandemia como cualquier otra modalidad alojativa, con un periodo de inactividad de actividad cero y esto significa que muchas empresas y autónomos estén en serio peligro y otras no han podido evitar el cierre."

"Se lamenta también la poca memoria. Cuántos de estos propietarios y gestores de los que ahora no se acuerdan para las ayudas pusieron sus viviendas al servicio sanitario. Sin pedir nada a cambio, mostraron su solidaridad y arrimaron el hombro, como no podía ser de otra manera."

"Que por favor, alguien nos expliquen el motivo. Que se le explique a los propietarios autónomos y a los gestores."

"Mientras tanto, ASCAV seguirá trabajando en sus derechos. Derechos, que hasta la fecha hemos tenido que luchar en los Tribunales."

"¿Hasta cuándo?"

ASCAV