Turismo de Islas Canarias presente en la feria holandesa Vakantiebeurs para recuperar el turismo de los Países Bajos

El interés por estar en esta cita se debe a que el mercado neerlandés se situó en 2019 como uno de los más importantes ocupando el cuarto puesto en el ranking tanto por el número de turistas, con 583.955 viajeros, como en la facturación, aportando 590 millones de euros.

Entre los días 3 y 5 de junio, Vakantiebeurs reunirá virtualmente a los principales agentes del sector turístico de ese país para conocer las novedades de Canarias en un año en el que todo indica que las ganas de regresar al Archipiélago pueden generar una alta demanda. La feria coincide, además, con el anuncio del gobierno neerlandés autorizando la reanudación de los viajes hacia las Islas en fechas veraniegas, lo que supone el pistoletazo de salida para reservar las vacaciones estivales.

Se trata de un mercado de mucha tradición en Canarias por lo que se considera un turista fiel que ya conoce a las Islas por visitas anteriores, y que viene buscando fundamentalmente el sol y la playa puesto que lo que más valoran es el buen clima, la tranquilidad de sus playas y la posibilidad de descansar. De hecho 7 de cada 10 turistas son repetidores, con una edad media de 48 años y el 54% viene en pareja mientras que el 14,3% lo hace con niños.

El perfil del turista holandés se caracteriza por tener un gasto medio por viaje y persona de 1.133 euros, en la media que el resto (1.136 euros); su estancia media es algo superior con 9,30 días frente a los 9,09 de media; y cuya preferencia del destino es evidente puesto que el 45,7% de los holandeses ya habían visitado anteriormente alguna de las Islas. Se alojan en hoteles de cuatro estrellas en un 35%, aunque también les gustan las villas o apartamentos en un 30,5%, en muchas ocasiones optan por el todo incluido con un 34,2%, en línea con el resto de nacionalidades que lo hacen en un 34,9%; y prefieren quedarse en el hotel para disfrutar de las instalaciones y sobre todo de la piscina.

La mayor cuota de viajeros procedentes de Países Bajos la ostenta Gran Canaria, con un 40% de turistas alojados, seguidos por Tenerife con un 31,3%; Lanzarote con un 16,2%, y finalmente Fuerteventura con un 8,2% y La Palma con un 3,9%. Los lugares más visitados de cada Isla son Santa Cruz de La Palma en un 78%; las Dunas de Maspalomas en un 51%; el Parque Nacional del Teide en un 50% al igual que la Montaña del Fuego también en un 50%; y finalmente las Playas de Jandía en un 29%.

La celebración de la feria coincide con la campaña de comunicación que se ha activado recientemente en los Países Bajos en redes sociales, que cuenta con una inversión de 25.000 euros y se desarrollará hasta el 31 de julio con el objetivo de captar a aquel turista que está deseando volver a sentir el calor de las Islas Canarias. El alcance estimado es de 1.305.850 impactos y se apoya en una pieza audiovisual bajo el concepto creativo "The warmest welcome ever" para reforzar las reservas de cara al verano y consolidar el destino entre los europeos, apelando a la calidez de una relación histórica con estos mercados, donde se encuentra en un lugar destacado los Países Bajos. En este sentido, la famosa falta de luz en ese país es uno de los motivos por los que sus ciudadanos eligen lugares donde brille el sol y Canarias es desde hace décadas, uno de sus destinos favoritos.

La participación de las Islas Canarias en este encuentro cuenta con la cofinanciación en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).