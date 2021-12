Según una encuesta de satisfacción realizada por el departamento de Investigación de Turismo de Islas Canarias, el bono condicionó las decisiones de viaje del 85% de los residentes que lo ganaron. De hecho, el 51% de ellos no hubiera disfrutado de sus vacaciones si no hubiera sido por los 200 euros que la Consejería aportaba a esta tarjeta. Además, el 20% de los encuestados explica que gracias a esta iniciativa alargaron su estancia y el 15% reconoce que se hubieran marchado de viaje fuera del archipiélago de no haberlo ganado.

"Pusimos en marcha esta medida para compensar, en parte, la baja demanda de turismo extranjero que el destino sufría debido a las restricciones de viaje ocasionadas por la pandemia, por lo que decidimos realizar una inversión sin precedentes con el fin de incrementar el consumo en nuestros alojamientos y nuestras agencias de viajes", explica la consejera de Turismo, Yaiza Castilla.

Según los datos de Turismo de Islas Canarias, por cada euro que aportó la Consejería, los residentes gastaron 1,67 euros. El gasto medio por bono ascendió a 533 euros, es decir, que por cada 200 euros del Gobierno, los residentes aportaron de media 333 euros.

"Es importante tener en cuenta este impacto económico, pero también el impacto social, puesto que esta iniciativa ha permitido que canarios y canarias disfrutaran de unos días de vacaciones, tras más de un año de duras restricciones y difíciles momentos motivados por la pandemia", concluye la consejera.

La campaña del bono Somos Afortunadas concluye, tal y como se estableció en las bases, en el día de hoy, fecha límite para emplear la tarjeta regalo en un establecimiento adherido. No obstante, aquellos beneficiarios que ya han adquirido sus vacaciones a través de una agencia de viajes tienen hasta el día 31 de este mes para disfrutarlas.

Una nota de 9,48

Finalmente, el número de establecimientos que se adhirieron a esta iniciativa fueron 1.176, de los que 232 eran agencias de viajes y el resto, alojamientos hoteleros y extrahoteleros.

Turismo de Canarias ha emitido 42.773 tarjetas del bono turístico, de las que se han activado 39.102. A día de hoy, se han puesto en circulación en el sector 11,1 millones de euros, de los que más de 9,4 millones han sido ya consumidos.

De estos 11.152.344 euros en circulación, 7.820.400 euros han sido aportados por Turismo de Canarias y 3.331.944 euros por los residentes en sus recargas de bonos de alojamiento.

El director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, se congratula del grado de satisfacción de un proceso que ha tenido a la tecnología como gran aliada. "La valoración de esta iniciativa por parte de las personas que resultaron beneficiarias ha sido excelente: 9,48 es la nota media con la que puntúan el bono, al que hasta un 73% de los encuestados dan la máxima puntuación, un 10 sobre 10", explica Lorenzo.

Para el director gerente, "este proyecto es la clara demostración de que la administración puede ser ágil y eficaz, pues esta iniciativa se presentó públicamente el 9 de junio y el 30 de julio se entregaron ya las primeras tarjetas a los beneficiarios". Lorenzo resalta el perfecto engranaje de tecnología y colaboración pública-privada que ha habido detrás de los bonos, en cuya creación y desarrollo trabajaron de manera coordinada dos entidades bancarias, una entidad emisora de tarjetas, una gran empresa tecnológica, una 'start-up', gran parte del equipo de Turismo de Islas Canarias, así como las agencias de comunicación y publicidad asociadas a la empresa pública.

Otro aspecto significativo que se desprende de esta iniciativa es el importante papel que juega la digitalización de la promoción y la comunicación turística, pues el 36,2% de los encuestados conocieron el bono por medio de las redes sociales. El 27% se enteró de esta acción gracias a amigos y familiares, mientras que el resto tuvo conocimiento de la misma a través de los medios de comunicación tradicionales (36,8%).

Otro dato que arroja la encuesta sobre el uso que se le dio al bono Somos Afortunados refleja que el 57% de los beneficiarios lo disfrutó en su isla de residencia. Además, el 59% sólo contrató alojamiento, el 26% alojamiento y vuelo y el 15% alojamiento, vuelo y otros servicios. Finalmente, la estancia media fue de 3,6 noches y la mayoría, hasta un 63%, hizo uso de él con su pareja, mientras que el 24% lo disfrutó también con sus hijos.