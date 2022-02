Ashotel advierte de que Tenerife puede perder otra década si no actúa ya en infraestructuras que agilicen los desplazamientos por carretera

Tenerife/ La patronal opina que no puede dejarse escapar la oportunidad que suponen los fondos europeos para atender proyectos básicos y otros que debían haber estado realizados hace décadas.

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, advierte de que Tenerife puede perder otra década si no se actúa ya en infraestructuras que alivien los colapsos diarios del transporte por carretera. El presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal, recuerda que Tenerife lleva muchos años inmersa en un problema grave de movilidad por carretera y que para sacar adelante cualquier infraestructura "no es solo necesario sudor, sino sangre".