Turismo instala elementos de seguridad e información turística en 13 puertos canarios

Acompañado del director gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega y el jefe de Explotación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Oliver Godoy, hizo hincapié en la necesidad de dotar a los puertos de las islas con mayor tránsito turístico de elementos de señalización y paneles informativos, así como otros sistemas para garantizar la seguridad de las personas usuarias.Tótem SalvavidasCada uno de los puertos serán provistos de un tótem salvavidas, con un dispositivo automático de flotación OneUP, que, en el caso de una situación de riesgo como una caída accidental de una persona al agua provee de un salvavidas inflable automático con sistema de localización y con aviso a los servicios de emergencia. Estará compuesto por una estructura fija de acero inoxidable de 1,80 metros de altura y 30 centímetros de diámetro, energéticamente autónoma, ya que dispone de placa solar y batería.

"Es una herramienta muy útil no sólo porque está operativa 24 horas sino por su utilización en zonas no vigiladas y su accesibilidad para cualquier persona que lo necesite, lo que provoca la llamada inmediata de servicios de emergencia, además de una sirena acústica y otra visual lumínica", explicó Miñarro.

El sistema One Up es un flotador en forma de aro salvavidas plegado en un pequeño tubo elaborado a partir de materiales anti-fricción compuesto por una tela anti-arañazos resistente a la intemperie. Inteligente y reutilizable, se infla automáticamente al contacto con el agua, gracias a la pastilla de sal que contiene en su interior que, al disolverse, libera un pequeño resorte que abre una cápsula de aire comprimido (CO2).

Paneles informativos

Asimismo, la segunda actuación comprenderá elementos de señalización interpretativa en varios idiomas para informar a "nuestros visitantes y turistas de los principales aspectos de la actividad pesquera tradicional, servicios del puerto y otros valores históricos y naturales del entorno", indicó Miñarro.

Estos paneles informativos en español, inglés y alemán se colocarán en los puertos de gestión directa del Gobierno de Canarias con mayor presencia turística. El plazo de instalación será de 6 meses a partir de la contratación. El ámbito de aplicación de esta actuación serán los puertos de Caleta de Sebo, Órzola, Agaete, Morro Jable, Playa San Juan, Tazocorte, Playa Blanca, Puerto de la Cruz, Garachico, Arguineguín, Corralejo, Puerto del Carmen y Vueltas.

Los soportes variarán en función de la información necesaria, utilizándose Tótems, Paneles, mesa o carteles corpóreos. Los contenidos se adaptarán a cada uno de los puertos poniendo en valor su riqueza etnográfica y medioambiental, así como su interés turístico.