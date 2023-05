Adeje despliega dos centenares de sensores en espacios públicos para ofrecer información a turistas y residentes

Adeje/ Ha comenzado la fase de implantación de herramientas tecnológicas para convertirse en un Destino Turístico Inteligente (Adeje DTI).

El ayuntamiento de Adeje ha iniciado el despliegue masivo de dos centenares de sensores en espacios públicos de interés con el objetivo de ofrecer información a turistas y residentes. Arranca de esta forma la fase de implantación masiva de herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del proyecto Adeje Destino Turístico Inteligente (DTI).



Los sensores se están colocando en parques, jardines, playas, edificios municipales, paradas de guaguas, senderos, contenedores, camiones de recogida de residuos, etc. Los datos que se muestren serán de diversos tipos: direcciones de páginas web, información del patrimonio municipal y natural, información sobre las playas, opciones de transporte, etc.

Al mismo tiempo, los sensores también aportarán información al Ayuntamiento para la toma de decisiones en áreas tan importantes como la eficiencia energética, el riego en parques y jardines, la recogida selectiva de residuos entre otros.

Este proyecto afronta dos grandes retos: el primero es redefinir mediante la tecnología la organización y los procesos mediante los cuales se prestan los servicios urbanos. El segundo es la convivencia y compatibilidad del uso de los recursos entre residentes y turistas.

Adeje DTI

Adeje Destino Turístico Inteligente (Adeje DTI) es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de Red.es y el Ayuntamiento de Adeje, enmarcado en el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, que pretende una atención de calidad a la creciente demanda de servicios que presta el municipio.

El plan contempla una serie de nueve acciones entre las que se encuentra la creación de una Plataforma Smart, eje unificador del proyecto. El objetivo es conseguir la interconexión de todos los componentes de la iniciativa Adeje DTI para obtener una visión única e integrada para la gestión de la información, lo que permitirá conocer la opinión de la ciudadanía facilitando la toma de decisiones municipales.

Las acciones de la iniciativa incluyen la implantación de alumbrado público inteligente para la optimización de la iluminación pública y el consiguiente ahorro de consumo eléctrico a través de la monitorización y telegestión.

A través de este proyecto, el Ayuntamiento también pretende desarrollar una gestión inteligente de los residuos, identificando y gestionando los contenedores y camiones con el fin de incrementar la eficiencia en el control sobre la gestión, planificación y asignación de los recursos. Se espera que esto permita informar a la población, evitar contenedores saturados y obtener indicadores de calidad del servicio.

En cuanto a la sensorización y riego inteligente de parques y jardines, el objetivo es la monitorización del consumo de agua y la gestión de riego para un ahorro en el consumo de agua y una mejora en el mantenimiento de la flora de los espacios verdes de Adeje.

El Ayuntamiento tiene previsto se establecerán parkings inteligentes, para lo que se implantará un sistema completo de gestión inteligente para la recogida de información sobre el estado de las plazas de aparcamiento, tanto en superficie como subterráneas.

La iniciativa Smart Beach supone la colocación de una infraestructura de sensorización para obtener información sobre el uso que se hace del entorno de la costa, los servicios de gestión de residuos en la playa, datos sobre el gasto de agua en las duchas, etc.

También se trabajará en la eficiencia energética de los edificios públicos para conocer los datos de consumo con el objetivo de reducir de manera significativa su gasto, incrementar la eficiencia energética, reducir las emisiones de CO2 y establecer una solución de control centralizada.

En los próximos meses el Ayuntamiento implantará un Portal de Datos Abiertos (Open Data) basado en tecnologías que permitan la publicación de los datos relacionados con el municipio y que faciliten el acceso y la reutilización de esos datos por la ciudadanía y las empresas. Este Portal seguirá la normativa respecto a la ley de Protección de Datos.

El proyecto incluye también la participación ciudadana con el objetivo de involucrar a la población en la toma de decisiones que les afecten y proveer, tanto a turistas como a residentes, de herramientas para que puedan opinar y evaluar la calidad de ciertos servicios prestados por el ayuntamiento.

Por último se creará una aplicación móvil que podrán utilizar tanto residentes como turistas con información general de uso residencial, información turística, información de movilidad, parkings libres en las inmediaciones.

Con estas acciones se pretende conseguir varios objetivos, como mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono asociada a la actividad turística, promover el acceso transparente y universal a los datos públicos de los servicios o impulsar métricas sobre la satisfacción ciudadana y de ahorro energético, entre otros.

