Francisco Linares: "El Hospital del Norte nació con una ilusión que los habitantes perdieron durante la anterior Legislatura"

Tenerife/ El diputado del Grupo Canario Nacionalista, Francisco Linares, intervino en el pleno celebrado en el Parlamento de Canarias este martes, para preguntar por los planes de futuro a corto y medio plazo que permitan "reimpulsar y revitalizar" el Hospital del Norte en la zona de Icod de los Vinos.

Según el diputado nacionalista, este hospital nació con una "ilusión" en el año 2015, que los habitantes del norte de la isla de Tenerife "perdieron durante la legislatura anterior". Linares explicó que este hospital tiene hábiles 49 camas para un área en la que habitan 200.000 personas aproximadamente.



Entre el año 2015 y 2019, explicó Linares, "los alcaldes de esta zona visitamos este Hospital entre 5 y 6 veces porque se estaban haciendo cosas como la compra de camas, etc."; y añadió que "entre el 2019 y el 2023 nunca visitamos este Hospital por lo que entendemos que no se hizo nada o muy poco".

En su intervención, el diputado incidió en que el Hospital del Norte se ha convertido en un centro que "no cuenta con los servicios necesarios que demanda la población", lo que provoca que las personas que viven en esta zona y que requieren de atención médica o sufren una urgencia se dirijan "directamente" al Hospital Universitario de Canarias (HUC) porque "han perdido la confianza".

El diputado de CC y alcalde de La Orotava, aseguró que esta circunstancia ocasiona la sobrecarga del HUC, lo que, a su juicio, ocasiona "unos problemas de movilidad tremendos". Por lo que se ha interesado por los planes para impulsar y revitalizar este Hospital.