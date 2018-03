Canarias/ La diputada nacionalista señaló que "30 euros en las pensiones máximas no resuelven el problema al jubilado que cobra una pensión de más de 2.000 euros, pero sin embargo en una pensión no contributiva de 360 euros, 30 euros es una cantidad significativa".

La diputada nacionalista canaria Ana Oramas, ha solicitado esta mañana al Gobierno en el debate sobre pensiones celebrado en el Congreso de los Diputados, que "se deben actualizar las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC), es especial aquellas que tienen una cuantía insuficiente para vivir dignamente". Oramas recordó durante su intervención que Coalición Canaria es el único partido que ha hablado en el Congreso de pensiones no contributivas, -suponen unas 450.000 sobre 14 millones-, "pero que sin embargo en Canarias son tres veces más que a nivel nacional". "Se trata", -recordó la diputada canaria-, "sobre todo de mujeres que han trabajado como 'burras' toda su vida en los tomates o en la emigración, como también sucede en Galicia, y no pudieron cotizar".

Oramas señaló que "30 euros en las pensiones máximas no resuelven el problema al jubilado que cobra una pensión de más de 2.000 euros, pero sin embargo en una pensión no contributiva de 360 euros, 30 euros es una cantidad significativa". Coalición Canaria firmó un acuerdo con el PP "donde nos comprometimos a que las pensiones no contributivas en esta legislatura iban a tener una subidas importantes hasta igualarse con el salario mínimo". La propuesta que le trasladó esta misma semana la diputada de CC al ministro Montoro establece "la posibilidad de subir un 10% las pensiones no contributivas, una actualización según el IPC de las pensiones mínimas y subir las de mayor cuantía ese 0,25%", apuntó.

Ana Oramas finalizó su intervención recordando la situación de extrema gravedad que están padeciendo los españoles que cotizaron en Venezuela. "Hasta hace dos años el gobierno de Venezuela transfería las pensiones, pero ya llevan dos años sin cobrar ningún tipo de pensión ni ayuda". La diputada nacionalista advirtió que en estos momentos "no pueden acceder a las pensiones no contributivas, ni a una prestación de inserción social". Coalición Canaria, tanto en el Congreso y como en el Senado, ha planteado "que tenemos que buscar una solución para esos miles de españoles y, fundamentalmente canarios, que no pueden acceder ni siquiera a la pensión no contributiva". Oramas aseguró que "lo único que habría que hacer es permitir que estos españoles, que se encuentran en una situación de desamparo en nuestro país, reciban una pensión hasta que se pueda volver a cobrar la pensión en Venezuela". La diputada canaria recordó a sus señorías que esta situación "afecta a la pobreza; afecta a la dignidad de españoles que con su esfuerzo en Venezuela ayudaron a construir Canarias y a construir España. Un tema que tanto para Canarias como para Galicia es un asunto fundamental".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que le parece "razonable" vincular las pensiones al IPC, "al menos en las más bajas", según ha señalado durante el turno de réplica contestando a la diputada de Coalición Canaria.