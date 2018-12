Curbelo: "La Gomera ha adjudicado todas las obras de mejora de las carreteras contempladas en los presupuestos autonómicos de 2018"

La Gomera/ El portavoz de ASG recuerda que los fondos regionales que se han destinado a la Isla han contribuido a un importante avance en la mejora de la movilidad de los gomeros, así como en la seguridad. El portavoz de Agrupación Socialista Gomera en la Cámara regional y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, aseguró que la totalidad de las obras de infraestructuras viarias contempladas en los presupuestos autonómicos de 2018 están adjudicadas y algunas de ellas, ya se encuentran en plena ejecución.



Curbelo hizo balance este jueves de las actuaciones viarias llevadas a cabo en esta materia durante este año, con los fondos que contemplan las cuentas regionales, que ascienden a un total de 11,2 millones de euros. Al respecto, detalló que el Cabildo de La Gomera ha adjudicado los proyectos de la GM-1, entre Valle Gran Rey y Arure, que cuenta con una inversión de 4,1 millones de euros; el acceso de Epina a Alojera, por 3,8 millones de euros; las obras de la Calle Santiago Apóstol, que cuentan con 416.000 euros, así como la Glorieta Playa Santiago, en la GM-3, con una cuantía de 158.000 euros, que fijará una nueva reordenación de los itinerarios de los vehículos, permitiendo eliminar los problemas de seguridad que se dan en la zona.

Además, concretó que el Cabildo inició el pasado mes de noviembre las obras de mejora y adecuación de la GM-3, entre la Degollada de Peraza y la Glorieta del Barranco de la Junta, tramo comprendido entre los municipios de San Sebastián y Alajeró, que cuenta con una inversión de 2,8 millones de euros.

Por otra parte, Curbelo subrayó que además, este mismo año estaba prevista la adjudicación del acceso al Puerto de Playa de Santiago, "una mejora que se ha tenido que paralizar por los informes desfavorables emitidos desde el propio Ayuntamiento de Alajeró".

En este sentido, Curbelo recordó que son muchas las ocasiones en las que ASG se ha tenido que quedar sola en la defensa de las obras para la mejora de las infraestructuras viarias de La Gomera y criticó que ahora otros partidos se preocupen por los fondos que no se han gastado en la Isla, cuando es algo totalmente falso. "No entendemos esta preocupación sobrevenida desde algunas formaciones que, entre otras cuestiones, han propuesto detraer fondos de La Gomera para llevarlos a otras Islas", indicó.

Asimismo, insistió en que desde el Parlamento de Canarias y el Cabildo insular "no bajaremos la guardia para lograr los fondos necesarios para poner en marcha todos los proyectos de carreteras que precisa la Isla, con el objetivo de incrementar la seguridad de las carreteras y favorecer la movilidad interior".

Por ello, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el 2019, que aprobó el Parlamento este miércoles, contemplan importantes mejoras para avanzar en este objetivo, como es el caso de 1,2 millones de euros que se destinarán a la rehabilitación de la carretera de acceso a los caseríos de Tazo y Arguamul, en el municipio de Vallehermoso, así como los 1,5 millones que permitirán la puesta en marcha del la obra para el acceso al Centro de Talasoterapia en la playa de Hermigua.

Por último, concretó que los recursos procedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) también han permitido la ejecución de importantes obras como la adecuación de la GM-1, que cruza el Parque Nacional de Garajonay.