Oliver Tacoronte: "El grupo de gobierno socialista y su personal de confianza costará a los adejeros más de 1.000.000 euros al año"

Coalición Canaria de Adeje no comparte el incremento salarial para el grupo de gobierno, aprobado el martes, 2 de julio, en el primer pleno celebrado por la Corporación local en el nuevo mandato. Dicho aumento supone 450 euros más para el alcalde al mes, al tiempo que cinco concejales más ven incrementados sus sueldos con respecto al período 2015-19.

Óliver Tacoronte indica que del grupo de gobierno socialista 11 ediles tienen dedicación exclusiva, cantidad que supone el máximo permitido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En base a la propuesta aprobada por el gobierno municipal un concejal cobrará algo más de 58.000 euros, cuatro percibirán 55.000 y seis 40.000 euros, lo que supone que cinco concejales se beneficiarán de un aumento de salario con respecto al mandato anterior.

En esta línea, el alcalde percibirá 700 euros por asistencia a Juntas de Gobierno (cuatro al mes), 250 euros por cada Pleno municipal y 150 euros por asistencia a las comisiones informativas. Los otros dos concejales, que no tienen dedicación exclusiva, percibirán 600 euros por Juntas de Gobierno, 200 euros por pleno y 100 euros por comisión informativa. "sumando todas estas cantidades -indica Tacoronte- y sin contar Seguridad Social, le costará a los vecinos algo más de 100.000 euros al año".

El edil de CC recuerda que en el mandato de 2011-2015 las indemnizaciones por juntas de gobierno eran de 250 euros, en el período 2015-2019 el grupo de gobierno socialista lo incrementa hasta los 600 euros y en este mandato se incrementa nuevamente hasta los 700 euros, así como la asignación a los grupos políticos que se aumenta en 1.000 euros más. Para CC supone "continuar con la línea de incrementos del gasto que ha llevado en los últimos años el PSOE, y que no compartimos ya que consideramos que es excesivo".

En lo que respecta al personal de confianza, se mantiene el número de siete personas con respecto al mandato pasado, máximo también establecido por la citada normativa cuyos sueldos experimentan igualmente incrementos hasta llegar a los 6.000 euros mas para cada uno pasando ahora a percibir 38.000 euros anuales. La persona que más cobraba en el mandato anterior entre el personal de confianza fue la hermana del alcalde; con un montante de 50.000 euros según el presupuesto de 2019.

Óliver Tacoronte insistió en que el nuevo organigrama de asesores se mantiene igual exceptuando el puesto de asesor urbanístico que desaparece y se crea el de Coordinador de Juventud y Participación Ciudadana "que curiosamente es la misma denominación del cargo que ostentaba el anterior concejal y que ya no forma parte del grupo de gobierno socialista. No obstante, Tacoronte lamenta que el alcalde mantenga su línea de dificultar la información, al no ofrecer los nombres de las personas designadas para estos puestos tras ser preguntado en el pleno del martes.

Por otra parte, el grupo municipal de CC en el Ayuntamiento de Adeje mantiene los cuatro concejales del mandato anterior y ha designado de nuevo a Óliver Tacoronte portavoz, así como a Patricia León portavoz suplente, que en el primer pleno del nuevo período calificaron de "curiosa" la nueva estructura de áreas municipales. Así, desaparece el área de Presidencia mientras que Seguridad (Policía Local) se incluye por primera vez en la de Bienestar Comunitario, responsabilidad que hasta este año recaía en Alcaldía y que durante años estuvo en el área de Buen Gobierno, donde ahora está la empresa municipal de servicios (EMSA), así como medio ambiente en Turismo o movilidad y sanciones en Urbanismo.

Por otra parte, Óliver Tacoronte criticó la propuesta del alcalde, aprobada por los socialistas, de pasar la convocatoria de los plenos ordinarios del Ayuntamiento a las 12.30 del mediodía los últimos viernes de cada mes. Según considera se trata, por un lado, de dificultar la asistencia a dichas sesiones de vecinos y, por lo tanto, evitar la participación ciudadana, así como a la oposición, habida cuenta que el horario de mañana coincide con la jornada laboral "pues no tenemos dedicación exclusiva, ni parcial". El grupo municipal de CC y el mixto presentaron por escrito que dichos plenos se convocaran por las tardes, propuesta que fue rechazada por el Gobierno socialista.

Pese a todo, Óliver Tacoronte añade que "seguiremos con la cabeza bien alta haciendo nuestro trabajo gracias a los 1.777 vecinos y vecinas que despositaron su confianza en nosotros el pasado 26 de Mayo, exigiendo nuevas formas a través de una fórmula: Participación + Transparencia=Oportunidades para todos/as".