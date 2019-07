Coalición Canaria en Arona lamenta que el grupo de gobierno en el Ayuntamiento intente engañar a los/as vecinos/as en el municipio afirmando que se han congelado los sueldos, cuando no es cierto. El portavoz del grupo municipal de CC, Antonio García Marichal, argumenta que el PSOE en el gobierno local se ha incrementado el salario en 45.000 euros, teniendo en cuenta que la estructura de gobierno en el pasado mandato eran de 15 concejales y en éste que comienza es de 14 ediles liberados.

Para CC en el municipio, el grupo de gobierno obvió este dato importante, pues no existe congelación del gasto como ellos afirman. En el mandato anterior el coste bruto salarial del gobierno local era de 730.000 euros, importe que cubría los salarios de los 15 concejales. En el pleno celebrado en la mañana de ayer jueves, 4 de julio, el nuevo gobierno del PSOE aprobó un coste salarial de 735.000 euros a repartir entre un edil menos que el mandato anterior, esto es un total de 14 concejales. Por lo tanto, el nuevo gobierno cuesta a los/as aroneros /as 45.000 euros más.

Por otro lado Antonio García Marichal apela a la rectificación del alcalde después de que no dejara participar a la oposición en los órganos colegiados externos y en los consejos escolares del municipio. Garcia Marichal recuerda al alcalde el compromiso que expresó en su discurso de investidura, en el que anunció que se reuniría con los portavoces de todos los grupos políticos tendiendo la mano a la participación y el trabajo conjunto. Es por esto que afirma que "hubiera sido un buen comienzo incluir a la oposición en estos órganos de toma de decisiones, pero no ha sido así y mas cuando en el mandato anterior algunos de sus concejales no asistían con regularidad a los consejos escolares".

El portavoz del grupo de Coalición Canaria le solicitó al alcalde que rectificase la propuesta y que se incluya a la oposición en estos órganos, de manera que su discurso no sólo sean palabras sino hechos.