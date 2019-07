Coalición Canaria en Adeje lamenta la falta de ética del gobierno socialista al contratar en el Ayuntamiento a un familiar del alcalde

Coalición Canaria de Adeje lamenta las formas poco éticas con las que el PSOE ha decidido continuar gestionando el ayuntamiento sureño. Concretamente se refiere a la reciente contratación de un familiar del alcalde como coordinador de Juventud y Participación Ciudadana, con un sueldo de 38.000 euros al año. El portavoz de CC en el Consistorio, Óliver Tacoronte, recuerda que aunque si es legal este tipo de contrataciones, no se corresponden con un proceder propio de personas honestas.

CC asegura que la persona contratada es un sobrino del mandatario, que fue en el número 15 de las listas del PSOE al Ayuntamiento de Adeje en las elecciones del 26M. Abundan los nacionalistas en que no es la primera vez que José Miguel Rodríguez Fraga procede de esta manera pues recuerda que la persona ahora contratada es el hijo de la hermana del alcalde, que fue concejala del PSOE hace unos mandatos y personal de confianza en el periodo 2015-2019 en el Consistorio.

Tacoronte insiste en que "no existe ningún impedimento legal en el nombramiento de personal de confianza, pues puede llegar a contar hasta con siete personas, tal y como recoge la legislación para un municipio con la población que tiene Adeje". Sin embargo, argumenta que por un lado están las leyes que son de estricto cumplimiento y por otro la ética "cuyas normas, aunque no escritas, debemos de atender todos/as, pero más aún desde la política para dignificarla" asímismo asegura que "se hace necesario cambiar las formas en nuestro municipio después de 32 años, ya que el Ayuntamiento es de todos los Adejeros y adejeras y no debe ser un cortijo familiar".

En este sentido, recordó el compromiso que adquirió CC Adeje y plasmó en su programa electoral "que firmamos ante notario, con nuestro código ético de transparencia y buen gobierno en el que, entre otros aspectos, recogíamos no contratar a familiares como personal de confianza, la reducción del salario del grupo de gobierno, desarrollar medidas que permitan la participación ciudadana en las decisiones municipales o el diseño de un portal de transparencia real en el que consten las direcciones de correos electrónicos de alcalde y concejales, los presupuestos de las empersas municipales o los procedimientos de contratación, entre otra información".